Todos estos famosos lanzaron su propia línea de vinos

En muchas ocasiones, el nombre de grandes figuras del espectáculo se ve relacionado con marcas de importantes productos. En esta oportunidad, te contamos algunos casos en los que grandes famosos lanzaron su propia línea de vinos.

Ya sea porque se dedican de manera activa a la elaboración de los vinos, o porque simplemente aportan su nombre para la marca, estos famosos ya están asociados de forma concreta con esta bebida. Algunos casos ya son emblemáticos, otros sorprenden por lo novedoso. ¿Te imaginas de quiénes se trata?

¿Cuáles son los famosos que lanzaron su propia línea de vinos?

Luis Miguel.

Hace poco te contamos la increíble historia de cómo fue que Luis Miguel llegó a tener su propia marca de vinos. Aunque ya dejó de producirse, todavía existen algunas unidades de “Único” en el mundo.

Francis Ford Coppola.

El director de la saga El Padrino y de otros clásicos como Apocalypse Now decidió en su momento, y junto a su familia, dedicarse también a la industria vitivinícola.

Sus bodegas, ubicadas en California, cuentan con gran cantidad de visitas y los vinos elaborados suelen obtener numerosas distinciones.

Diane Keaton.

La actriz estadounidense sorprendió hace unos años con el anuncio del lanzamiento de su propia marca de vino: The Keaton. Se trata de un red blend que incluso indignó a más de una persona. ¿El motivo? Diane recomendaba servirlo con hielo.

Gérard Depardieu.

Al igual que Coppola, el actor francés lleva décadas desarrollando en paralelo su propia carrera vitivinícola. Reconocido amante de los vinos, Depardieu se destaca por ser un sólido productor de esta bebida. ¿Una curiosidad? En una oportunidad confesó que llegó a tener viñedos en Mendoza, Argentina, pero dijo que ya los vendió.

Brad Pitt y Angelina Jolie.

Una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo también supo incursionar en el terreno de esta fascinante bebida. Además de lanzar sus propias líneas, también siguieron de cerca el trabajo en los viñedos. Fuente: Wine Spectator

Sting.

Curiosidad o no, muchos músicos de rock cuentan con su propia línea de vinos. Uno de ellos es Sting, el exlíder de The Police. Sus lanzamientos llevan el mismo nombre que algunas de sus canciones más famosas: “Message in a bottle” y “Roxanne” son dos claros ejemplos.

Antonio Banderas.

Desde que Antonio Banderas se asoció a la bodega Anta de Ribera del Duero, su nombre no solo se vincula a las grandes películas, sino también a algunos de los vinos más exclusivos del mercado.

Drew Barrymore.

Otra de las grandes personalidades del espectáculo que supo combinar sus trabajos frente a cámara con la visita y el control de las tareas vitivinícolas es Drew Barrymore. Entre sus vinos más destacados se encuentran versiones en blanco y en rosado.

Pedro Aznar.

En Argentina, el músico Pedro Aznar supo asociarse con el enólogo Marcelo Pelleriti para lanzar su propia línea de vinos. El nombre de la bebida producida por el exintegrante de Serú Girán es Octava Alta y se puede conseguir con facilidad.

¿Conocías a estos famosos y sus líneas de vino?