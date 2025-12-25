Volkswagen supera 8 millones de unidades producidas en una de sus fábricas en Brasil

La fábrica de Volkswagen Brasil en Taubaté (SP) acaba de alcanzar la histórica cifra de 8 millones de vehículos producidos desde su inauguración en 1976. Actualmente, la planta produce dos iconos de Volkswagen que son un éxito de ventas y exportación en Brasil: el SUV Tera y el hatchback Polo .

Pero muchos otros iconos de Volkswagen también han contribuido a este importante hito para Taubaté, como el Passat, el Gol, el Voyage, el Parati, el Saveiro y el up!, que forman parte de la historia de la fábrica, que celebrará su 50 aniversario el 14 de enero de 2026.

Con tecnología avanzada y procesos de producción de alta calidad, la planta de Taubaté es responsable del 30,5% de los 26,2 millones de unidades producidas por Volkswagen Brasil en 72 años. Volkswagen es el mayor fabricante de automóviles del país y también el mayor exportador del sector automotriz brasileño, con más de 4,4 millones de unidades enviadas a 147 mercados desde 1970.

El SUV Tera, un proyecto 100% diseñado, desarrollado y producido en Brasil, comenzó su producción el 2 de abril de 2025, exclusivamente en la planta de Taubaté. Desde entonces, se han producido más de 70.000 unidades del Tera. El modelo de Volkswagen más comentado del mundo este año, el Tera también ha alcanzado récords de ventas sin precedentes en Brasil: en tan solo cuatro meses (llegando a los concesionarios el 5 de junio), se convirtió en el SUV más vendido en Brasil, en septiembre, octubre y noviembre.

El Tera ya había demostrado ser un fenómeno de ventas la noche de su llegada a los concesionarios (5 de junio), registrando más de 12.000 pedidos en tan solo 50 minutos, en el mayor evento de Puertas Abiertas en la historia de Volkswagen Brasil. En total, ya se han vendido 43.897 unidades del Tera en Brasil (hasta el 17 de diciembre).

El Tera también es un éxito internacional, siendo el segundo modelo más exportado por Volkswagen Brasil este año. Hasta noviembre, se habían enviado 25.722 unidades a 18 mercados latinoamericanos (Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curazao, San Martín y Aruba, en orden de volumen recibido).

El Volkswagen Polo es otro modelo exitoso de la marca en la región, producido en las plantas de Taubaté y Anchieta en São Bernardo do Campo (SP). El Polo es el líder absoluto de ventas en el segmento hatchback y también el auto de pasajeros más vendido en Brasil en lo que va de año, con 118,845 unidades matriculadas (17 de enero de 2012).

El Polo es actualmente el modelo más exportado de Volkswagen do Brasil, con 32,553 unidades enviadas este año a 11 mercados (Argentina, México, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Curazao, St. Maarten y Aruba, en orden de volumen recibido). Para 2025, Volkswagen do Brasil habrá completado 1 millón de unidades del Polo producidas en el país, sumando los volúmenes producidos en Taubaté y Anchieta.

Para impulsar la producción del Tera, anticipando su éxito, un complejo plan logístico, desarrollado con antelación, resultó en ajustes de producción. En la planta de Taubaté, que también produce el Polo y el Polo Track, se creó espacio para el Tera trasladando parte de la producción del Polo Track a la planta de Anchieta, en San Bernardo do Campo (SP). En la planta de Anchieta, para dar cabida al Polo Track, parte de la producción del sedán Virtus se transfirió a la planta de São José dos Pinhais (PR).