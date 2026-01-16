La planta de Landaben cerró el 2025 produciendo 225.225 vehículos, lo que representa el 7,5% de la fabricación global de la marca Volkswagen.

Volkswagen Navarra se consolida como la quinta fábrica mundial de la marca

La factoría de Volkswagen Navarra finalizó el pasado año en una posición de privilegio dentro del organigrama industrial del Grupo. Con 225.225 unidades ensambladas, se ubicó como la quinta planta de turismos más importante de la marca a nivel mundial, solo superada por los centros de Wolfsburg (Alemania), Bratislava (Eslovaquia), Puebla (México) y Palmela (Portugal).

Si se considera el total de fábricas de todas las marcas del Consorcio (incluyendo las de China), Landaben ocupa un sólido puesto 14 entre 49 establecimientos.

Transición hacia lo eléctrico: El arribo del ID. Cross y el Škoda Epiq La baja en la producción respecto a las 274.688 unidades de 2024 fue un movimiento calculado. Durante el último año, la fábrica redujo su capacidad operativa para avanzar en las obras de infraestructura necesarias para integrar la movilidad eléctrica. En 2026, la planta comenzará la producción en serie de dos modelos clave:

Volkswagen ID. Cross: La variante 100% eléctrica que convivirá con el T-Cross.

Škoda Epiq: El primer modelo de la marca checa que se fabricará en suelo español. De hecho, durante 2025 ya se ensamblaron las primeras 201 unidades de preserie de estos modelos, preparando el terreno para el lanzamiento definitivo.

Volkswagen Motores de hasta 150 CV y el avance del cambio DSG En cuanto a la mecánica de los vehículos producidos (principalmente T-Cross y Taigo), la oferta de combustión sigue siendo el motor de la planta. La distribución por potencia se dividió de la siguiente manera: