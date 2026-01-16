Volkswagen Navarra se consolida como la quinta fábrica mundial de la marca
La planta de Landaben cerró el 2025 produciendo 225.225 vehículos, lo que representa el 7,5% de la fabricación global de la marca Volkswagen.
La factoría de Volkswagen Navarra finalizó el pasado año en una posición de privilegio dentro del organigrama industrial del Grupo. Con 225.225 unidades ensambladas, se ubicó como la quinta planta de turismos más importante de la marca a nivel mundial, solo superada por los centros de Wolfsburg (Alemania), Bratislava (Eslovaquia), Puebla (México) y Palmela (Portugal).
Si se considera el total de fábricas de todas las marcas del Consorcio (incluyendo las de China), Landaben ocupa un sólido puesto 14 entre 49 establecimientos.
Te Podría Interesar
Transición hacia lo eléctrico: El arribo del ID. Cross y el Škoda Epiq
La baja en la producción respecto a las 274.688 unidades de 2024 fue un movimiento calculado. Durante el último año, la fábrica redujo su capacidad operativa para avanzar en las obras de infraestructura necesarias para integrar la movilidad eléctrica. En 2026, la planta comenzará la producción en serie de dos modelos clave:
Volkswagen ID. Cross: La variante 100% eléctrica que convivirá con el T-Cross.
Škoda Epiq: El primer modelo de la marca checa que se fabricará en suelo español.
De hecho, durante 2025 ya se ensamblaron las primeras 201 unidades de preserie de estos modelos, preparando el terreno para el lanzamiento definitivo.
Motores de hasta 150 CV y el avance del cambio DSG
En cuanto a la mecánica de los vehículos producidos (principalmente T-Cross y Taigo), la oferta de combustión sigue siendo el motor de la planta. La distribución por potencia se dividió de la siguiente manera:
115 CV (85 kW): Fue la opción mayoritaria, equipada en el 72,76% de los coches.
95 CV (70 kW): Representó el 17,80% de la producción.
150 CV (110 kW): La versión más potente, con el motor 1.5 TSI, fue elegida para el 9,44% de los vehículos.
Un dato destacado es la consolidación de la transmisión automática DSG, que ya equipa al 66,8% de los autos que salen de la línea, reflejando una tendencia creciente de los clientes por prescindir del pedal de embrague para ganar confort, especialmente al buscar estacionamiento o circular en tránsito pesado.
Exportación: De Pamplona al mundo
El carácter global de la planta de Landaben es indiscutible. El 88,7% de los coches producidos se destinaron al mercado exterior. Alemania se mantuvo como el cliente principal con el 18,9% de los envíos, seguido por Turquía (15,1%), Italia (11,5%) y el mercado local español (11,3%).
En cuanto a la estética, los clientes internacionales se inclinaron por la sobriedad: el gris ceniza (19,6%) y el negro profundo (18,2%) fueron los colores más solicitados en una paleta que prescinde de la nafta como combustible en su futura versión ID. Cross, pero que hoy sigue alimentando a la gran mayoría de sus unidades.