Volkswagen presenta su nueva generación de habitáculos que estará presente en el ID.Polo

Volkswagen presenta por primera vez el nuevo ID. Polo , ofreciendo un emocionante vistazo al interior de sus futuros modelos. El nuevo enfoque de diseño holístico, basado en las opiniones de los clientes, definirá el habitáculo de los próximos modelos ID.

Entre sus características se incluyen mayor claridad y calidad, y controles intuitivos, con patrones operativos Volkswagen adoptados y perfeccionados. Al mismo tiempo, una nueva generación de software aporta nuevas funciones al ID.Polo. El encanto de los años 80 ahora está presente en el vehículo gracias a la pantalla retro: con solo pulsar un botón, las pantallas de los instrumentos digitales se transforman en vistas que recuerdan al primer Golf .

Kai Grünitz, responsable de Desarrollo Técnico del Consejo de Administración de la Marca Volkswagen, afirma: "Nuestra nueva arquitectura interior, a partir del nuevo ID.Polo , eleva la experiencia del cliente a un nuevo nivel: con líneas limpias, materiales de alta calidad y un entorno operativo intuitivo con botones físicos y pantallas de nueva estructura. Además, a partir del ID. Polo, nuestra próxima generación de software ofrecerá un confort y unas funciones notablemente superiores a nuestros clientes. Esto incluye, por ejemplo, la tercera generación del Asistente de Viaje, que pronto reconocerá semáforos en rojo y señales de stop, además de una conducción cómoda con un solo pedal".

Volkswagen lleva mucho tiempo ofreciendo estándares de calidad y confort en las categorías de autos pequeños y compactos, acordes con una categoría superior. Con el nuevo ID. Polo, Volkswagen continúa este enfoque junto con el nuevo lenguaje de diseño "Pure Positive".

La impresión transversal se refleja en detalles como las superficies tapizadas en tela del salpicadero y las inserciones de las puertas. El tacto agradable de todas las superficies, botones, controles y tiradores crea un ambiente acogedor y agradable. Además, el nuevo habitáculo de Volkswagen se centra en un manejo aún más intuitivo. Entre sus elementos clave se incluyen:

Pantallas con información clara y estructuras de menú ordenadas



Más botones para funciones directas



Un volante multifunción con controles de botones claros



Adopción de patrones operativos familiares de VW

Volkswagen presenta una nueva generación de habitáculos, que debuta con el nuevo ID. Polo. Líneas limpias, materiales de alta calidad y detalles como la "pantalla retro" convierten al ID. Polo en el pionero de la nueva generación de interiores de Volkswagen.

El diseñador jefe de Volkswagen, Andreas Mindt, afirma: "El nuevo ID. Polo es un compañero asequible para el día a día. Igual que el Polo de siempre, pero ahora eléctrico». Mindt continúa: «Hemos creado un interior que se siente como un amigo desde el primer contacto. Los botones físicos claros brindan estabilidad y confianza, los materiales cálidos lo hacen atractivo y detalles encantadores, como las nuevas vistas retro de los instrumentos, muestran el típico guiño de Volkswagen. Todo esto convierte al ID. Polo en un coche compacto con un gran corazón: «Puro Positivo» en su forma más pura".

Volkswagen ID.Polo Volkswagen ID.Polo

Dos grandes pantallas, dispuestas en una única línea de visión, definen la nueva arquitectura de la cabina. Estas incluyen la cabina digital tras el volante, con una diagonal de pantalla de 26,0 cm (10,25 pulgadas), y la pantalla táctil de 33 cm (casi 13 pulgadas) del sistema de infoentretenimiento, que destaca en su segmento por su tamaño y prestaciones. Los gráficos son de alta resolución y precisión, y la pantalla central es fácilmente accesible también para el pasajero delantero. Botones independientes para las funciones de climatización y las luces de emergencia están integrados en una franja debajo de la pantalla de infoentretenimiento.

El volante multifunción también es completamente nuevo, con campos de botones claramente estructurados. Situado entre la bandeja para smartphone y los portavasos, se encuentra un control giratorio para el audio, fácilmente accesible tanto para el conductor como para el pasajero, que permite ajustar el volumen y seleccionar la pista y la emisora. El ID.Light se ha mejorado significativamente: esta franja luminosa interactiva e intuitiva ahora se extiende no solo a lo ancho del panel de instrumentos en la base del parabrisas, sino también, por primera vez, hasta las puertas delanteras.

El equipo de diseño resume los detalles especiales e inesperados, diseñados para crear una conexión emocional, bajo el término "Salsa Secreta". En el ID. Polo , este extra tangible se materializa en la pantalla retro: con solo pulsar un botón en el volante o a través del sistema de infoentretenimiento, las pantallas digitales del habitáculo se transforman en vistas clásicas del Golf I de los años 80.