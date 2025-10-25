Toyota presenta el Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026

Toyota explora una nueva faceta de su línea de vehículos con la presentación del Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026, un concepto desarrollado especialmente para el SEMA Show 2025 que reinterpreta al crossover compacto con un enfoque orientado a la aventura.

Inspirado en el Monte Nasu, en Japón , el prototipo combina capacidad todoterreno, diseño distintivo y equipamiento funcional, proyectando una imagen más robusta y versátil del modelo.

El proyecto fue desarrollado por el equipo SPAD (Service Parts and Accessories Development) de Toyota, especializado en el diseño de accesorios que potencian la funcionalidad y el estilo.

Para esta edición especial, los ingenieros combinaron diseño asistido por computadora (CAD), impresión 3D, mecanizado CNC y ensamblaje especializado en distintas sedes, dando como resultado una construcción integral pensada para la exploración.

El Corolla Cross Nasu Edition toma su nombre del Monte Nasu , un destino reconocido por sus paisajes y actividades al aire libre. El término japonés nasu también significa “lograr”, y refleja el espíritu de superación que Toyota busca transmitir con este concepto.

El modelo mantiene el sistema híbrido de 2.0 litros del Corolla Cross, que combina un motor de combustión con tres motores eléctricos para generar una potencia total de 196 CV de fuerza.

La tracción integral y una suspensión elevada personalizada refuerzan su capacidad sobre diferentes superficies, complementadas por rines exclusivos Toyota y neumáticos todoterreno Toyo Open Country A/T III.

Estética funcional y detalles únicos

A nivel visual, la Nasu Edition presenta un kit de carrocería exclusivo, con una entrada de aire modificada en el capó y una envoltura personalizada en tono púrpura, color que alude al significado adicional de nasu en japonés: “berenjena”.

Los deslizadores de roca, la cesta de carga, la baca articulada y el sistema de cajones en el área de carga mejoran la practicidad para viajes y actividades al aire libre. También incluye una bandeja deslizante con refrigerador, diseñada para optimizar el espacio y la comodidad durante travesías.

En cuanto a iluminación, incorpora barras de luces Toyota modificadas, faros antiniebla, umbrales y luces de carga personalizadas, aportando visibilidad en rutas nocturnas y zonas de campamento.

Toyota presenta el Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 Toyota presenta el Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 Toyota

Interior y espíritu outdoor

El habitáculo fue adaptado para acompañar la propuesta aventurera del modelo, con materiales resistentes y detalles específicos desarrollados por SPAD. La bicicleta de montaña de descenso personalizada, ubicada en el portabicicletas del techo, simboliza la conexión del concepto con el ciclismo y el espíritu activo, rindiendo homenaje al campeón mundial júnior de downhill Asa Vermette.

Concepto y filosofía Toyota

El Corolla Cross Nasu Edition 2026 forma parte del stand de Toyota en el SEMA Show 2025, celebrado del 4 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

Bajo el lema “Impulsado por la posibilidad”, la marca exhibe más de dos docenas de prototipos que reflejan su visión de innovación en distintos sistemas de propulsión: combustión interna (ICE), híbrido (HEV), híbrido enchufable (PHEV), eléctrico a batería (BEV) y de pila de combustible (FCEV).

El vehículo presentado es un prototipo conceptual modificado con piezas no disponibles comercialmente. Toyota aclara que los componentes instalados podrían afectar la garantía o el rendimiento del vehículo, y no están homologados para uso en la vía pública.