Así es el nuevo Renault Clio 2025: diseño audaz, 160 CV y sólo 3,9 l/100 km

Luego de su presentación en el IAA Mobility de Múnich, el nuevo Renault Clio ya se puede reservar en España con una imagen completamente renovada, una amplia dotación tecnológica y versiones híbridas E-Tech full hybrid. Con 4,12 metros de longitud y un diseño más atlético, el nuevo Clio reafirma su carácter polivalente dentro del segmento B.

Además, será el complemento híbrido dentro de la estrategia de electrificación de la marca, que también incluye al Captur E-Tech y el Twingo eléctrico, previsto para 2026.

La nueva motorización E-Tech full hybrid de 160 CV se presenta como la estrella de la gama, con un segundo menos en el 0 a 100 km/h (8,3 s) y un consumo de apenas 3,9 l/100 km, equivalente a emisiones de sólo 89 g/km de CO. En comparación con la generación anterior de 145 CV, esta versión logra un 40% menos de consumo frente a un motor de nafta convencional.

Para quienes buscan una opción más accesible, el Clio ofrece también un motor TCe de 3 cilindros y 1.2 litros con 115 CV, disponible desde 18.900 euros, y próximamente sumará una variante Eco-G (GLP) de 120 CV con caja automática EDC, pensada para reducir costos de uso.

El habitáculo del nuevo Clio da un salto tecnológico notable : pantalla central de 10,1 pulgadas, 29 asistentes a la conducción, Google integrado, regulador de velocidad adaptativo y nuevas funciones de conectividad.

Según el acabado, se incorporan climatizador automático, iluminación ambiental LED, cámara de marcha atrás y materiales de alta calidad, incluyendo inserciones en Alcantara en la versión más equipada.

Así es el nuevo Renault Clio 2025

Tres versiones Clio

La gama se estructura en tres niveles de equipamiento:

Evolution, con una dotación tecnológica muy completa desde la base (control de velocidad adaptativo, alerta de atención al conductor, freno de estacionamiento automático).

Techno, que suma el sistema multimedia openR link con Google integrado, iluminación ambiental y llantas de aleación de 16”.

Esprit Alpine, la versión más deportiva y exclusiva, con llantas diamantadas de 18”, detalles en negro brillante, pedales de aluminio y asistencias avanzadas de conducción como el frenado automático marcha atrás y el Safe Exit para ocupantes.

Así fue la presentación global del nuevo Clio

Estreno mundial nueva Renault Clio 2025 You Tube Groupe Renault

Un clásico que se adapta a los nuevos tiempos

El nuevo Renault Clio mantiene su espíritu de vehículo urbano práctico, pero se adapta a una era de movilidad más conectada y sostenible. Con su motor híbrido líder en eficiencia, su interior tecnológico y una gama simplificada pero completa, el modelo se perfila como una de las opciones más equilibradas del segmento B.