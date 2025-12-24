Tomorrow XX: El plan maestro de Mercedes-Benz para un futuro circular

Mercedes-Benz lanzó Tomorrow XX, un programa que aplica los avances del VISION EQXX a toda su gama de vehículos.

Mercedes-Benz presentó Tomorrow XX, un motor de innovación que busca transformar la sostenibilidad en una realidad tangible para todos sus productos. A diferencia de proyectos anteriores que se enfocaban en un solo prototipo, este programa se extiende a todo el portafolio de la compañía, desde los modelos de entrada hasta los más lujosos.

El enfoque se basa en dos pilares fundamentales: Diseño para el Medio Ambiente y Diseño para la Circularidad. La idea es que, desde que un ingeniero dibuja la primera pieza en su computadora, ya esté pensando en cómo se va a reciclar esa parte años después.

Innovaciones que cambian las reglas del juego En apenas dos años, el equipo de desarrollo ya identificó más de 40 componentes y materiales nuevos que son mucho más sostenibles. Estos son algunos de los ejemplos más impresionantes:

Ópticas reparables y reciclables: Tradicionalmente, los faros se pegan, lo que hace imposible separarlos. Mercedes-Benz rediseñó las ópticas para que sus partes (lente, carcasa y electrónica) se unan con tornillos. Si se te rompe el vidrio por una piedra, ahora podés cambiar solo esa parte y no todo el faro. Además, al estar hechos de monomateriales, son mucho más fáciles de reciclar.

El mono-sándwich de PET: Desarrollaron un material para los bolsillos de las puertas hecho íntegramente de PET reciclado (el plástico de las botellas). Es un 40% más liviano que el plástico común y reduce la huella de carbono a la mitad.

Cuero biotecnológico a partir de neumáticos: Usando aceite de pirólisis de neumáticos viejos y proteínas biológicas, crearon una alternativa al cuero que es el doble de resistente, más liviana y reduce las emisiones en un 40%.

Pastillas de freno recicladas: Gracias a su sistema de recolección MeRSy, Mercedes-Benz ya fabrica pastillas de freno que contienen un 40% de material recuperado de frenos usados, ahorrando hasta un 85% de emisiones de CO2. Metales con alma verde: Acero y Aluminio La producción de metales es lo que más energía consume. Por eso, Mercedes-Benz está cambiando la forma en que los obtiene:

Aluminio secundario: Ya están probando paredes laterales de autos hechas con un 86% de chatarra reciclada (marcos de ventanas, llantas viejas, etc.) sin perder calidad ni brillo.

Acero casi cero emisiones: La marca está reemplazando los hornos tradicionales por procesos basados en hidrógeno y electricidad verde, logrando un acero que casi no genera gases de efecto invernadero. Minería Urbana: El Mercedes de hoy es el recurso del mañana A partir de 2025, Mercedes-Benz lanzó un proyecto de minería urbana. En lugar de extraer materiales de la tierra, los extraen de los vehículos que ya cumplieron su ciclo. En su nueva planta de reciclaje de baterías en Kuppenheim, buscan cerrar el círculo completo de materiales preciosos como el litio y el cobalto.