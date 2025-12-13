Mercedes-Benz Plan de Ahorro entregó su unidad 50.000

Mercedes-Benz Plan de Ahorro alcanzó un nuevo hito con la entrega de su unidad número 50.000, una Sprinter Combi 19+1 adjudicada por Belchen S.A. El utilitario, gestionado a través del concesionario oficial Rolcar, fue recibido en la sede de la concesionaria en Tucumán por Diego Torres y Silvana Ponessa, titulares de la compañía.

Para Mercedes-Benz Plan de Ahorro, este logro representa un hecho de gran relevancia en la historia del sistema de ahorro previo y ratifica la confianza que, desde hace años, empresas como Belchen S.A. depositan en la marca, en sus productos y en las distintas modalidades de compra que ofrece la compañía.

Días después de la entrega, el cliente visitó el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, ubicado en Virrey del Pino, para realizar un recorrido por la planta. Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto (representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina), y Daniel Afione, titular de Mercedes-Benz Plan de Ahorro, fueron los anfitriones de los dueños de Belchen S.A.

Los dueños de la unidad número 50.000 posan junto a la Mercedes-Benz Sprinter miniatura Los dueños de la unidad número 50.000 posan junto a la Mercedes-Benz Sprinter miniatura Allí, pudieron conocer en detalle las instalaciones donde se produce la Sprinter, los procesos productivos y los estándares de calidad aplicados en la fabricación del utilitario hecho en Argentina. Durante la visita, Daniel Herrero destacó: “La historia de una marca se construye en cada vínculo que establece con las personas. La entrega de la unidad 50.000 de Mercedes-Benz Plan de Ahorro es mucho más que una cifra: es un hito que resume esa relación y la confianza que nuestros clientes vienen depositando desde hace años en la estrella y en nuestros productos”.

Por su parte, Daniel Afione subrayó: “Mercedes-Benz Plan de Ahorro es una herramienta que facilita el acceso planificado a un 0 km de la marca, con el respaldo de la red oficial de concesionarios. El haber alcanzado las 50.000 unidades adjudicadas nos compromete a seguir trabajando junto a los concesionarios y a nuestros clientes, ofreciendo transparencia, previsibilidad y soluciones a la medida de sus necesidades de movilidad y de negocio”.