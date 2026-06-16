Grupo Antelo oficializó el lanzamiento de una nueva campaña de vinculación comercial denominada Driving Experience Winter Tour 2026 . Se trata de una activación de carácter itinerante que recorrerá de forma sucesiva diferentes puntos estratégicos de la República Argentina a lo largo de cinco fines de semana consecutivos.

El propósito de la iniciativa es aproximar al público masivo las propuestas de movilidad de las marcas asiáticas que representa y distribuye de forma oficial en el país: GWM (Great Wall Motor) , Changan , JMEV y Mitsubishi .

El espacio está concebido no solo como un centro de exposición estática, sino como un núcleo de ensayos dinámicos. Los visitantes tendrán la posibilidad de efectuar pruebas de manejo y recibir asesoramiento técnico personalizado sobre los sistemas de propulsión híbrida, configuraciones de tracción y tecnologías de asistencia que equipa cada unidad.

La gira de invierno funciona además como el marco de presentación oficial para la GWM Haval H6 PRO HEV , la actualización estética y tecnológica del utilitario deportivo (SUV) híbrido más demandado de la corporación.

Este modelo adopta el renovado código visual de la firma, distinguido por una parrilla frontal geométrica tridimensional de mayores proporciones y luces de marcha diurna (DRL) en disposición vertical. Mecánicamente, asocia un propulsor térmico 1.5 L Turbo con un motor eléctrico para erigir una potencia combinada de 243 CV y un torque máximo de 530 Nm , gestionados por una transmisión dedicada para híbridos (DHT). En la cabina incorpora una central multimedia multitáctil de 14,6 pulgadas e instrumental digital, logrando un consumo promedio optimizado de apenas 5,6 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado. Su valor de comercialización para el mercado argentino se fija en USD 35.500 .

Todo sobre el Winter Tour 2026 de Grupo Antelo: fechas, sedes y modelos para probar Todo sobre el Winter Tour 2026 de Grupo Antelo: fechas, sedes y modelos para probar Grupo Antelo

Durante el desarrollo de las jornadas, el personal técnico dispondrá de unidades de prueba correspondientes a los diferentes segmentos comerciales que abarcan las cuatro firmas automotrices:

GWM: El despliegue de la marca de soluciones sostenibles se integra con la mencionada Haval H6 PRO HEV , el SUV mediano Haval Jolion HEV , la pick-up mediana Poer , el compacto 100% eléctrico de diseño rupturista Ora 03 y el vehículo todoterreno de altas prestaciones Tank 300 .

Changan: La representación de la automotriz se centra en el modelo CS55 Plus PHEV , una alternativa equipada con tecnología híbrida enchufable orientada al confort familiar.

JMEV: La división enfocada en la movilidad urbana puramente eléctrica presentará el Easy 3 , un vehículo citadino concebido para optimizar la eficiencia energética en trayectos diarios.

Mitsubishi: La tradicional firma japonesa exhibirá sus capacidades de robustez y tracción mediante la clásica pick-up L200 y su SUV híbrido enchufable de referencia global, el Outlander PHEV.

La primera estación del itinerario se encuentra operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando como base el sector de El Rosedal de Palermo, un punto neurálgico de alta concurrencia de la Capital Federal. El esquema de atención general se pautó para los días viernes en el horario de 15:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados y domingos la actividad se extenderá desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

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Para coordinar las pruebas dinámicas y evitar demoras, los interesados deben efectuar una reserva previa agendando un turno de manera virtual a través de la plataforma web oficial de la distribuidora. El recorrido completo del tour federal se estructura bajo el siguiente calendario: