Todo sobre el nuevo Kawasaki Brute Force 300: características, motor y precio

Con una mecánica monocilíndrica eficiente y transmisión automática, Kawasaki busca consolidarse en las tareas rurales y las actividades recreativas fuera de pista.

Kawasaki formalizó el lanzamiento y la apertura de comercialización del nuevo Kawasaki Brute Force 300, la actualización integral de su cuatriciclo (ATV) perteneciente al segmento de cilindrada de acceso. El modelo introduce modificaciones estéticas, mejoras en la gestión electrónica de su motorización y un paquete de equipamiento funcional orientado a competir en un sector de alta demanda.

Esta variante se establece como el escalón de ingreso a la familia Brute Force, la línea insignia de vehículos todo terreno de la corporación japonesa que destaca históricamente por su durabilidad estructural y su capacidad de adaptación a geografías complejas.

Eficiencia mecánica y configuración de tracción La planta motriz del Brute Force 300 fue desarrollada para garantizar una respuesta ágil y un suministro de fuerza constante en regímenes de giro bajos y medios, facilitando las maniobras de arrastre y la superación de obstáculos en terrenos blandos:

Motorización: Equipa un bloque monocilíndrico de 271 cc de cuatro tiempos, dotado de un sistema de refrigeración por líquido para controlar la temperatura bajo alta exigencia.

Alimentación: Incorpora un nuevo sistema de inyección electrónica de combustible , lo que optimiza el consumo y asegura arranques confiables en diferentes condiciones climáticas.

Rendimiento: Desarrolla una potencia máxima de 21 CV , administrada mediante una transmisión automática por variador continuo ( CVT ) que dispone de selector de marchas con posiciones de alta, baja, punto muerto y marcha atrás (L-H-N-R).

Esquema de arrastre: Utiliza una configuración de tracción 4x2 (trasera), una solución de ingeniería que prioriza la sencillez mecánica, reduce el peso final del conjunto y aporta un manejo más ligero y directo. Kawasaki Brute Force 300 Kawasaki Brute Force 300 Kawasaki Capacidades utilitarias y componentes de chasis A pesar de sus dimensiones compactas, el nuevo ATV de Kawasaki mantiene el estándar de robustez de la línea pesada de la marca, ofreciendo soluciones prácticas para el transporte de insumos o herramientas en entornos rurales:

Capacidad de remolque: La estructura del chasis está homologada para arrastrar cargas de hasta 227 kilogramos .

Portaequipajes: Dispone de parrillas de carga metálicas en ambos extremos; la sección delantera admite hasta 20 kilogramos, mientras que el sector posterior está preparado para soportar 30 kilogramos adicionales.

Frenos y neumáticos: El esquema de seguridad activa emplea discos hidráulicos en las ruedas delanteras y traseras, complementado por un freno de estacionamiento de accionamiento mecánico. El contacto con el suelo corre por cuenta de neumáticos de la firma Maxxis, diseñados con un dibujo de tacos profundos para incrementar la adherencia en superficies de tierra, barro o arena. Equipamiento tecnológico e iluminación direccional El habitáculo y los comandos del Brute Force 300 recibieron una profunda digitalización. En el centro del manillar se ubica un nuevo tablero digital LCD multifunción con retroiluminación, el cual concentra la lectura del velocímetro, tacómetro, marcha seleccionada, nivel de combustible disponible, odómetro y los testigos de alerta del sistema eléctrico y térmico.