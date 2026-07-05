Suzuki presenta una edición limitada de una moto naked de culto

Suzuki Moto pone en el mercado la KATANA Edición Limitada, una serie exclusiva de solo 10 unidades que eleva el componente emocional, deportivo y coleccionable de una de las motocicletas con mayor personalidad dentro de la gama Suzuki. Y lo mejor, a un precio de tan solo 12.499 euros.

La nueva edición limitada toma como base la Suzuki KATANA, un modelo que reinterpreta en clave actual el legado de la GSX1100S KATANA original de 1981, una motocicleta que marcó un punto de inflexión en el diseño de las motos de calle y cuya influencia continúa vigente en la identidad de la marca.

La KATANA actual mantiene esa conexión histórica con un lenguaje visual afilado, una silueta compacta y una presencia inconfundible, pero incorpora al mismo tiempo una arquitectura técnica plenamente contemporánea y un paquete electrónico avanzado orientado a mejorar el control, la precisión y el disfrute de conducción.

Suzuki KATANA Esta edición especial estará limitada a solo 10 unidades y añade una selección de componentes específicos que subrayan su exclusividad. La configuración incluye asiento bordado, protectores laterales y frontal de depósito además de un escape firmado por el especialista Akrapovic, elementos que refuerzan tanto la estética como el posicionamiento deportivo de esta versión. El resultado es una KATANA con una imagen más diferenciada, dirigida a motoristas que buscan una motocicleta de fuerte identidad visual, alto valor emocional y disponibilidad muy restringida.

Mecánica y parte ciclo, con el sello Suzuki En el plano mecánico, la KATANA equipa un motor de cuatro cilindros en línea, 999 cm3, refrigeración líquida y distribución DOHC, con una potencia máxima de 152 HP a 11.000 rpm y un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm. Esta mecánica, adaptada al uso en carretera y conforme a la normativa Euro 5+, ofrece una entrega llena y aprovechable, con una respuesta especialmente trabajada en bajos y medios regímenes para favorecer la aceleración inmediata y el control en conducción real.