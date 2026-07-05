Suzuki presenta una edición limitada de una moto naked de culto
Suzuki lanza una edición limitada de KATANA equipada con varios detalles exclusivos y un precio especial.
Suzuki Moto pone en el mercado la KATANA Edición Limitada, una serie exclusiva de solo 10 unidades que eleva el componente emocional, deportivo y coleccionable de una de las motocicletas con mayor personalidad dentro de la gama Suzuki. Y lo mejor, a un precio de tan solo 12.499 euros.
La nueva edición limitada toma como base la Suzuki KATANA, un modelo que reinterpreta en clave actual el legado de la GSX1100S KATANA original de 1981, una motocicleta que marcó un punto de inflexión en el diseño de las motos de calle y cuya influencia continúa vigente en la identidad de la marca.
La KATANA actual mantiene esa conexión histórica con un lenguaje visual afilado, una silueta compacta y una presencia inconfundible, pero incorpora al mismo tiempo una arquitectura técnica plenamente contemporánea y un paquete electrónico avanzado orientado a mejorar el control, la precisión y el disfrute de conducción.
Esta edición especial estará limitada a solo 10 unidades y añade una selección de componentes específicos que subrayan su exclusividad. La configuración incluye asiento bordado, protectores laterales y frontal de depósito además de un escape firmado por el especialista Akrapovic, elementos que refuerzan tanto la estética como el posicionamiento deportivo de esta versión. El resultado es una KATANA con una imagen más diferenciada, dirigida a motoristas que buscan una motocicleta de fuerte identidad visual, alto valor emocional y disponibilidad muy restringida.
Mecánica y parte ciclo, con el sello Suzuki
En el plano mecánico, la KATANA equipa un motor de cuatro cilindros en línea, 999 cm3, refrigeración líquida y distribución DOHC, con una potencia máxima de 152 HP a 11.000 rpm y un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm. Esta mecánica, adaptada al uso en carretera y conforme a la normativa Euro 5+, ofrece una entrega llena y aprovechable, con una respuesta especialmente trabajada en bajos y medios regímenes para favorecer la aceleración inmediata y el control en conducción real.
La dotación electrónica constituye uno de los ejes técnicos del modelo. La KATANA incorpora el Sistema de Conducción Inteligente de Suzuki, S.I.R.S., que agrupa diferentes asistentes destinados a adaptar la respuesta de la motocicleta al estilo del piloto y a las condiciones de uso.
Entre ellos figuran el Selector de Modo de Conducción Suzuki, SDMS, con tres modos de entrega; el Sistema de Control de Tracción Suzuki, STCS, con cinco niveles de intervención más desconexión; el acelerador electrónico Ride-by-Wire; el sistema de cambio rápido bidireccional; la asistencia a bajas revoluciones; y el sistema Suzuki Easy Start.
Con esta edición limitada, Suzuki Moto propone una KATANA todavía más exclusiva, desarrollada para clientes que valoran la historia del modelo, su estética diferenciada y una configuración con componentes de alto valor añadido.