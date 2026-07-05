Todo sobre la exposición automotor de Mónaco: el legendario Lancia Fulvia es la gran estrella
El centro de exposiciones de Monaco alberga una colección cronológica que abarca desde los concursos de elegancia de fines del siglo XIX hasta las competencias urbanas contemporáneas.
El centro de eventos Grimaldi Forum Monaco dio inicio a la exposición institucional "Mónaco y el automóvil, desde 1893 hasta la actualidad", un despliegue cultural que por primera vez reúne de forma concentrada las expresiones más significativas del vínculo entre el territorio monegasco y la evolución de la industria automotriz.
La exhibición propone un itinerario cronológico a través de más de 130 años de evolución de la ingeniería mecánica, estructurado sobre los tres ejes competitivos y sociales que otorgaron notoriedad internacional a la región: los certámenes de elegancia organizados en el entorno del Casino desde 1897, las pruebas de resistencia del Rally de Montecarlo iniciadas en 1911 y el desempeño de los monoplazas en el trazado urbano del Gran Premio, activo desde 1929.
El montaje museográfico ocupa una superficie total de 3.500 metros cuadrados y contempla la exhibición de una veintena de automóviles de rally junto a una treintena de monoplazas históricos de Grandes Premios. Dentro de esta selección de ejemplares, las autoridades de la organización asignaron un sector de honor al Lancia Fulvia 1600 HF número 14.
El triunfo del Lancia Fulvia 1600 HF y el legado de Sandro Munari
La unidad exhibida conserva en su carrocería las marcas originales obtenidas durante su victoria en el Rally de Montecarlo de 1972, concretada el 28 de enero de aquel año bajo la conducción de la tripulación integrada por Sandro Munari y Mario Mannucci. En aquella jornada, las condiciones climáticas del tramo especial del Col de Turini permitieron al modelo italiano imponerse frente a competidores de superior cilindrada. La arquitectura del vehículo, definida por una favorable relación peso-potencia y las virtudes dinámicas del esquema de tracción delantera, resultó determinante frente a las configuraciones de tracción trasera de sus rivales directos.
El automóvil se presenta con su configuración clásica de color rojo combinada con el cofre en negro mate, un tratamiento concebido en su época para mitigar los reflejos de luz y que incorpora la inscripción institucional "Lancia - Italia". Esta pieza rinde tributo a la memoria de Sandro Munari, el piloto apodado el "Dragón" de Cavarzere, quien falleció recientemente tras consolidar una de las trayectorias más destacadas del automovilismo al obtener cuatro victorias en el Rally de Montecarlo (1972 con el Fulvia, y de manera consecutiva en 1975, 1976 y 1977 al comando del Stratos), además de adjudicarse la Copa FIA de Rally de 1977.
Evolución del diseño y su impacto en el sector comercial
El Fulvia Coupé fue introducido originalmente en el mercado global en el año 1965, dos años después de la aparición del sedán de la misma línea. El desarrollo de su diseño exterior estuvo a cargo del especialista Piero Castagnero, quien tomó como referencia geométrica las líneas dinámicas de las lanchas motoras Riva para configurar la silueta de un tres volúmenes deportivo en disposición de plazas 2+2. En el plano de la ingeniería, la plataforma adoptó un block de cilindros con disposición V4 que experimentó sucesivas evoluciones técnicas hasta alcanzar desplazamientos de entre 1.2 y 1.6 litros, erigiéndose en el núcleo operativo de la división de competición Squadra Corse HF Lancia.
El suceso deportivo del año 1972 operó como un dinamizador de las operaciones comerciales de la firma en las redes de concesionarios, extendiendo el ciclo de vida del modelo de calle hasta la temporada de 1976. Para capitalizar dicho posicionamiento, el fabricante estructuró el lanzamiento de la serie especial Fulvia Coupé 1.3 S "Monte-Carlo", una variante de producción de calle inspirada directamente en las especificaciones estéticas de la unidad de competición número 14.
El origen de la pieza: Conservación en el Heritage HUB de Turín
Las colecciones que integran la muestra temporal provienen de diversos repositorios de la industria automotriz del Viejo Continente. En el caso específico del Fulvia conmemorativo, su locación de resguardo permanente se sitúa en el complejo industrial de Mirafiori, en la capital del Piamonte. Allí funciona el Heritage HUB, un espacio emplazado en las naves de la antigua Officina 81 que resguarda un inventario aproximado de 400 vehículos históricos pertenecientes a las diferentes firmas de origen italiano integradas bajo la órbita de la corporación automotriz Stellantis, complementado recientemente por los activos del catálogo ASI Bertone.
Este centro cultural y técnico mantiene un cronograma de apertura al público regular durante toda la semana, con excepción de los días lunes. Las modalidades de acceso dispuestas por la administración contemplan recorridos de gestión autónoma para los visitantes que asistan durante las jornadas de días hábiles, mientras que para los fines de semana se reservan los turnos correspondientes a las visitas con asistencia de guías especializados, requiriendo la adquisición previa de los pases mediante las plataformas digitales oficiales de la institución.