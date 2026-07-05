El centro de exposiciones de Monaco alberga una colección cronológica que abarca desde los concursos de elegancia de fines del siglo XIX hasta las competencias urbanas contemporáneas.

El centro de eventos Grimaldi Forum Monaco dio inicio a la exposición institucional "Mónaco y el automóvil, desde 1893 hasta la actualidad", un despliegue cultural que por primera vez reúne de forma concentrada las expresiones más significativas del vínculo entre el territorio monegasco y la evolución de la industria automotriz.

La exhibición propone un itinerario cronológico a través de más de 130 años de evolución de la ingeniería mecánica, estructurado sobre los tres ejes competitivos y sociales que otorgaron notoriedad internacional a la región: los certámenes de elegancia organizados en el entorno del Casino desde 1897, las pruebas de resistencia del Rally de Montecarlo iniciadas en 1911 y el desempeño de los monoplazas en el trazado urbano del Gran Premio, activo desde 1929.

El montaje museográfico ocupa una superficie total de 3.500 metros cuadrados y contempla la exhibición de una veintena de automóviles de rally junto a una treintena de monoplazas históricos de Grandes Premios. Dentro de esta selección de ejemplares, las autoridades de la organización asignaron un sector de honor al Lancia Fulvia 1600 HF número 14.

Todo sobre la exposición automotor de Mónaco: el legendario Lancia Fulvia es la gran estrella Stellantis El triunfo del Lancia Fulvia 1600 HF y el legado de Sandro Munari La unidad exhibida conserva en su carrocería las marcas originales obtenidas durante su victoria en el Rally de Montecarlo de 1972, concretada el 28 de enero de aquel año bajo la conducción de la tripulación integrada por Sandro Munari y Mario Mannucci. En aquella jornada, las condiciones climáticas del tramo especial del Col de Turini permitieron al modelo italiano imponerse frente a competidores de superior cilindrada. La arquitectura del vehículo, definida por una favorable relación peso-potencia y las virtudes dinámicas del esquema de tracción delantera, resultó determinante frente a las configuraciones de tracción trasera de sus rivales directos.

El automóvil se presenta con su configuración clásica de color rojo combinada con el cofre en negro mate, un tratamiento concebido en su época para mitigar los reflejos de luz y que incorpora la inscripción institucional "Lancia - Italia". Esta pieza rinde tributo a la memoria de Sandro Munari, el piloto apodado el "Dragón" de Cavarzere, quien falleció recientemente tras consolidar una de las trayectorias más destacadas del automovilismo al obtener cuatro victorias en el Rally de Montecarlo (1972 con el Fulvia, y de manera consecutiva en 1975, 1976 y 1977 al comando del Stratos), además de adjudicarse la Copa FIA de Rally de 1977.