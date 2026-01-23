Santana Motors completa la entrega de sus nuevas pick-ups en los concesionarios

Santana Motors ha celebrado un importante evento en su sede, la Santana Factory de Linares, con el que ha culminado el despliegue de las nuevas pick-up 400D y 400 PHEV en su red de concesionarios. Tras la entrega de las primeras unidades en España a principios de diciembre, la red nacional al completo cuenta ya con vehículos en exhibición.

La cita en la Santana Factory ha permitido a los integrantes de la red de concesionarios sumergirse en el universo y la historia de Santana, conocer de primera mano las instalaciones en las que se construyen los vehículos de la marca española y establecer contacto directo con la directiva de Santana Motors presente en el evento.

Durante la jornada, los asistentes participaron en una serie de encuentros en los que conocieron en profundidad el producto y la propuesta comercial con la que la compañía regresa al mercado, así como el centro de recambios del Grupo JPG, ubicado junto a la Santana Factory, que garantizará una red de posventa de primer nivel.

Estos primeros concesionarios sientan las bases de una nueva etapa en España , que marca el inicio de la proyección de Santana Motors hacia nuevos horizontes en Europa, al tiempo que se recupera la actividad industrial en la zona y se devuelve la marca Santana a la carretera y a los entornos de trabajo.

Enrique Lorenzana, Chief Commercial Officer de Santana Motors , ha declarado: “Estamos muy contentos de haber mantenido este encuentro con nuestra red de concesionarios. Nos complace ver la ilusión en sus ojos; es algo que solo una marca como Santana puede despertar. Este es un paso más para que nuestras pick-up y la futura gama, conquisten las carreteras que tanto las han echado de menos. Al mismo tiempo, seguimos recibiendo un notable interés por formar parte de nuestra red, tanto en España como en Europa, una señal inequívoca de que Santana ha regresado con fuerza”.

La red de concesionarios española supera ya los 45 puntos, que incluyen venta y servicio postventa en España, Gibraltar y Andorra. A medida que se consolida esta red, Santana Motors dotará a las instalaciones dedicadas de una imagen innovadora y genuinamente Santana, reflejo de los valores de la marca tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Características de las pick-up de Santana Motors

La llegada de las Santana 400D y 400 PHEV han dejado muy buenas impresiones en sus primeras pruebas con la prensa, supone solo el primer paso de la nueva gama de vehículos Santana. En virtud del acuerdo estratégico firmado por BAIC y Santana el pasado 4 de diciembre, la oferta de la compañía se ampliará a medio plazo con vehículos todoterreno de distintos segmentos que se comercializarán en nuestro país.

La Santana 400 llega también plenamente actualizado a su tiempo, con lo último en seguridad activa, asistentes de conducción, conectividad y un interior orientado al confort y la ergonomía. La gama incluye una avanzada versión híbrida enchufable, con etiqueta Cero Emisiones y hasta 120 km de autonomía eléctrica, así como una variante diésel de carácter fiable, robusto y eminentemente práctico, equipada con tecnologías modernas para el trabajo diario sin renunciar al confort.

La Santana 400 PHEV representa la vertiente más avanzada de la gama, combinando auténticas capacidades todoterreno con una motorización híbrida enchufable de última generación. Su sistema de propulsión ofrece 429 HP y 800 Nm de par, lo que permite prestaciones excepcionales para una pick-up: 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y 170 km/h de velocidad máxima. Todo ello manteniendo una carga útil de 765 kg y una capacidad de remolque de 3.200 kg.