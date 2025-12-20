La marca que regresa al mercado y lo hace con una pick-up con interesante relación precio/producto

La nueva pick-up Santana 400 llegó al mercado español, marcando el regreso de un nombre legendario al mundo del todoterreno. Nacida a partir de un sólido acuerdo de producción bajo licencia, este modelo supone un hito para la marca: vuelve a fabricarse en la renovada Santana Factory de Linares, donde su llegada inaugura una nueva etapa productiva.

Fiel al inconfundible legado de Santana, la pick-up 400 reivindica la esencia del todoterreno auténtico gracias a su chasis de largueros, su caja de transferencia con reductoras y versiones específicas para afrontar los trabajos más exigentes.

La Santana 400 llega también plenamente actualizado a su tiempo, con lo último en seguridad activa, asistentes de conducción, conectividad y un interior orientado al confort y la ergonomía. La gama incluye una avanzada versión híbrida enchufable, con etiqueta Cero Emisiones y hasta 120 km de autonomía eléctrica, así como una variante diésel de carácter fiable, robusto y eminentemente práctico, equipada con tecnologías modernas para el trabajo diario sin renunciar al confort.

La Santana 400 destaca por su imponente presencia y su clara vocación práctica. Concebido como un vehículo capaz en todos los escenarios, combina la robustez mecánica y la tecnología necesarias para el trabajo duro con un comportamiento afinado que facilita la conducción diaria. Su formato de cabina doble y su planteamiento como pick-up todoterreno le permiten rendir con solvencia tanto en entornos profesionales como en actividades de ocio y aventura, aportando siempre versatilidad y seguridad, incluso en ciudad o largos viajes por autopista.

La nueva Santana 400 debuta en versiones PHEV y diésel como la gran pick-up que marca el retorno productivo de Santana en Linares.

Con unas dimensiones que la sitúan entre las más grandes de su categoría (5,52 metros de longitud, una distancia entre ejes de 3,30 metros y una caja trasera de 1.165 litros) ofrece un espacio de carga sobresaliente y una funcionalidad pensada para afrontar cualquier reto. La gama se articula en torno a dos motorizaciones y dos niveles de acabado, conformando un catálogo de cuatro versiones que se adapta a usos intensivos, mixtos o polivalentes: D, DS, PHEV y PHEV S.

Características de la gama de la pick-up

En materia de seguridad, el modelo incorpora hasta 28 tecnologías de asistencia a la conducción de nivel 2+, posicionándose entre los pick-up más avanzados del mercado. Su electrónica permite seleccionar hasta ocho modos de conducción adaptados a distintos terrenos y condiciones (Standard, Economy, Sport, Nieve, Barro, Arena, Rocas y Experto), reforzando su capacidad todoterreno y su idoneidad para circular tanto fuera del asfalto como en ciudad.

En el interior, la Santana 400 sorprende por su elevado nivel de confort. Ofrece espacio para cinco ocupantes, plazas traseras amplias y con asiento reclinable, materiales de calidad y un enfoque práctico que se completa con soluciones de almacenamiento inteligentes para mejorar el día a día. Su propuesta tecnológica combina dos pantallas de 10,25 y 14,6 pulgadas, integrando un manejo táctil fluido y mandos físicos para las funciones esenciales. El resultado es un habitáculo moderno y funcional, preparado para largas jornadas de trabajo y también para disfrutar del tiempo libre.

Qué motorizaciones ofrece la pick-up de Santana

La Santana 400 PHEV representa la vertiente más avanzada de la gama, combinando auténticas capacidades todoterreno con una motorización híbrida enchufable de última generación. Su sistema de propulsión ofrece 429 HP y 800 Nm de par, lo que permite prestaciones excepcionales para una pick-up: 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y 170 km/h de velocidad máxima. Todo ello manteniendo una carga útil de 765 kg y una capacidad de remolque de 3.200 kg.

La arquitectura mecánica combina un motor naftero de 1,5 litros turboalimentado de 142 HP con dos motores eléctricos colocados en serie que entregan 287 HP de potencia eléctrica. Su disposición antes de la caja de cambios permite la conducción en modo híbrido, recarga de batería o puramente eléctrico en modos 4x2, 4x4 y 4x4 con reductora, para una conducción silenciosa por caminos de montaña.

El sistema eléctrico se alimenta de una batería de 32 kWh, que otorga una autonomía eléctrica de 120 km y una autonomía combinada de 1.046 km. Cuenta con carga en corriente alterna y carga rápida de hasta 60 kW, pudiendo recuperar del 30% al 80% de carga en solo 30 minutos. Incorpora además, funciones V2V y V2L de 6 kW, capaces de alimentar herramientas o equipos externos con enchufes de 220 V.

En el plano mecánico, esta pick-up dispone de la tracción conectable electrónicamente con diferencial central, caja transfer Borgwarner con selector electrónico de reductora y bloqueo del diferencial trasero Eaton en opción. La electrónica permite hasta 8 modos de conducción y cuenta con el modo “giro de tanque”, con el que en conducción con 4x4 con reductora, cuando se gira el volante completamente, bloquea la rueda trasera interior para girar en espacios muy reducidos. Además, cuenta con un control de crucero off-road para superar obstáculos a velocidades ultra bajas.

La versión diesel de esta pick-up utiliza un probado motor de 2,3 litros está adaptado a las normativas más exigentes, desarrolla 190 HP y 450 Nm con cambio manual, o 500 Nm con cambio automático ZF de 8 velocidades, logrando en ambos casos una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos.

Ofrece una carga útil de 815 kg, capacidad de remolque de 3.200 kg y una autonomía de 848 km gracias a su depósito de 73 litros. La versión básica está claramente orientada al uso profesional, con cambio manual de 6 relaciones y suspensión trasera de ballestas. Aun así, incluye de serie, como el resto de la gama, faros full LED, acceso sin llave y conectividad con Carbit Ride, compatible con Apple y Android.

La 400 DS se orienta al uso mixto, incorporando el cambio automático ZF, los modos de conducción, suspensión trasera con muelles, asientos en cuero PU ventilados y calefactados y llantas de 18 pulgadas, ofreciendo un mayor refinamiento.

Precios de la pick-up Santana 400

La gama de la Santana 400 se posiciona con precios ajustados para su alto nivel de equipamiento. En el apartado diésel, la versión de acceso parte de 29.900 euros antes de impuestos. El modelo diésel con acabado superior, cambio automático en 34.600 euros.

El Santana 400 PHEV con 429 HP, se posiciona como una de las pick ups más potentes del segmento. Incluye de serie la enorme pantalla de 14,6”, el techo panorámico eléctrico o los raíles de techo, desde 44.700 euros antes de impuestos. Su acabado superior, por 4.400 euros adicionales, añade ADAS de nivel 2+ y elementos de confort como las estriberas retráctiles eléctricas.