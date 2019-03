Ford Argentina está presente en ExpoAgro 2019 como automotriz oficial del evento estrella del campo argentino. En ese contexto, aprovechó para hacer públicos los precios de sus productos más novedosos y esperados: la Ranger Raptor y la F-150, en sus versiones convencional y Raptor.

Ambos modelos vendrán a completar la oferta de pick ups en Argentina, cuyo producto principal seguirá siendo la Ranger que Ford fabrica en Pacheco. En relación a la Ranger Raptor y las F-150, se trata de vehículos pensados para clientes muy específicos, con desarrollos singulares y precios acorde a camionetas premium.

Así, por ejemplo, la Ranger Raptor tendrá un precio de 55.000 dólares. Se trata de la versión más extrema de la Ranger, con motor biturbo 2.0 litros y 213 cv, con 500 nm de torque y caja automática de 10 velocidades. La Raptor ha sido replanteada en todos sus aspectos por Ford Performance, para sumarle cualidades destacadas tanto en el manejo off road como en lo deportivo. Las mejoras incluyen suspensiones, frenos, dirección y neumáticos, incluso un nuevo sistema de doble tracción. Esta versión de Ranger vendrá importada de Tailandia.

Ranger Raptor.

Si hablamos de la F-150, la convencional constará unos 65.000 dólares, teniendo en cuenta que pueden hacer cambios relacionados con la configuración. Este producto significa el regreso de la pick up full size al mercado argentino. Las versiones que se venderán en el país serán la FX4 y Platinum, con impulsores Coyote V8 5.0 nafta, de 395 cv y 542 nm de torque. La tracción será en las cuatro ruedas y la caja será automática de diez velocidades, con reductora. Vendrá importada de EEUU, como la versión Raptor.

F-150.

Por último, la frutilla del postre: la F-150 Raptor. Los que la han probado hablar de un producto de otro nivel, por no decir de otro planeta. Es la versión extrema desarrollada por Ford Performance en base a la full size. Tiene una configuración monstruosa que la hace destacarse en el off road más extremo pero también en el apartado deportivo. La F-150 Raptor tiene un motor EcoBoost V6 de 3.5 litros turbonaftero que ofrece 450 cv y 690 nm de torque. Es una bestia. Por supuesto que es doble tracción con caja automática con diez velocidades, más reductora. En este caso, su precio sería –Ford no lo informó oficialmente- de unos 90.000 dólares.

F-150 Raptor.

Ford anunció que la Ranger Raptor se pondrá a la venta a mediados de año, mientras que las F-150 lo harán recién hacie el último trimestre de este difícil 2019.