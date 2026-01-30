Nuevo reconocimiento para uno de los BYD más baratos del mercado

BYD ha comenzado el año 2026 de forma positiva, con un reconocimiento para el Dolphin Mini, uno de sus modelos más económicos.

BYD ha comenzado el año 2026 de forma positiva, con el DOLPHIN SURF (también conocido como Dolphin Mini en otros mercados del mundo) consiguiendo el título de "Mejor coche eléctrico pequeño en relación calidad-precio" en los premios del sitio What Car?

Los generosos niveles de equipamiento, el impresionante tren motriz y el precio competitivo del DOLPHIN SURF le han valido el reconocimiento de los jueces de What Car? en la ceremonia anual de premios de automóviles más grande del país.

Al comentar sobre el premio, Steve Huntingford, editor de What Car? comentó: "Si bien el DOLPHIN SURF no es el auto eléctrico más económico, es mucho más capaz que los pocos modelos disponibles por menos, así que vale la pena el extra. Ofrece un mayor rendimiento, una carga más rápida y una mayor autonomía. Además, la calidad interior es superior a la de la competencia e incluye un sistema de infoentretenimiento más intuitivo".

BYD Dolphin Surf BYD Dolphin Surf Características del BYD Dolphin Surf El BYD DOLPHIN SURF es el vehículo eléctrico más pequeño de la gama BYD, pero al igual que sus competidores de mayor alcance, ofrece a sus compradores un amplio equipamiento de serie. Una pantalla táctil giratoria de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto y navegación integrada, asientos de cuero y una batería de 30 kWh están incluidos en el acabado Active, de entrada de gama, con un precio inicial de tan solo 18,675 libras.

El DOLPHIN SURF cuenta con una garantía de seis años, mientras que la batería Blade, líder en la industria, está cubierta hasta por ocho años o 250.600 km.