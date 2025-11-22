Leapmotor presentará nuevos productos en la región

Leapmotor exhibirá en su stand del Salón de San Pablo los dos modelos ya confirmados para el país. A continuación los detalles.

Leapmotor, fabricante de vehículos electrificados que llegó a Brasil con el apoyo de Stellantis, presentará grandes novedades y productos en la edición 2025 del Salón del Automóvil de Brasil, que se celebrará entre el 22 y el 30 de noviembre en la ciudad de San Pablo.

La marca exhibirá en su stand los dos modelos ya confirmados para el país. El SUV C10 se mostrará en sus dos versiones, ya a la venta en los 36 concesionarios Leapmotor de Brasil: el C10 Eléctrico y el C10 Ultra-Híbrido, este último el primer y único SUV que ofrece tecnología REEV en Brasil.

La versión Ultra-Híbrida del C10 ofrece conducción exclusivamente eléctrica con la libertad de elegir cómo cargar las baterías del modelo, lo que se puede hacer conectando el auto a un cargador o repostando el depósito de combustible que alimenta el motor diseñado exclusivamente para actuar como generador.

Leapmotor C10 Leapmotor C10 La gama de modelos de Leapmotor Además del C10, Leapmotor presenta el B10, un SUV mediano que también llegará a Brasil en enero. El espacio de Leapmotor en el Salón del Automóvil, más que un simple lugar para exhibir vehículos a la venta en el país, será una invitación a sumergirse en el mundo de la movilidad electrificada.

Con activaciones únicas, una exposición de la colección oficial de Leapmotor y la presentación de modelos aún no disponibles en el mercado nacional, el stand reforzará el espíritu audaz y tecnológico de la marca que está redefiniendo el futuro de la electrificación en Brasil.