Doce por Doce: Jeep lanzará un nuevo Wrangler limitado cada mes y comienza con el Moab 392
Jeep inicia la celebración de sus 85 años con el programa Doce por Doce, que presentará un nuevo Wrangler de edición limitada cada mes durante un año.
Jeep celebra en 2025 un hito histórico: 85 años ininterrumpidos de producción, aventura y cultura todoterreno. Como parte de los festejos, la marca anunció el programa Doce por Doce, una propuesta inédita que presentará un nuevo Jeep Wrangler de edición limitada el día 12 de cada mes durante el próximo año.
El anuncio fue realizado por Bob Broderdorf, CEO de Jeep, quien aseguró que la iniciativa es un tributo directo a la libertad, la capacidad off-road y la identidad de la marca:
“No participamos de este legado por mera presencia. Queremos honrarlo con innovación constante. Presentaremos un nuevo Wrangler de edición limitada todos los 12, durante 12 meses, como homenaje a nuestros 85 años de liderazgo todoterreno”.
Primer lanzamiento: Jeep Wrangler Moab 392 2026
El primer modelo de la serie es el Wrangler Moab 392 2026, una edición que reconoce dos capítulos clave de la historia Jeep:
- El 85° aniversario de la marca
- El 60° aniversario del Easter Jeep Safari en Moab, Utah
Moab es un territorio emblemático para los entusiastas del off-road, y Jeep reafirma con este lanzamiento su compromiso con el acceso responsable, la conservación y la cultura 4x4.
Motor HEMI V8 de 470 CV
El Wrangler Moab 392 confirma el regreso del motor HEMI V-8 de 6.4 litros, una decisión impulsada por la comunidad de usuarios de la marca:
- 470 caballos de fuerza
- 637 Nm de torque (470 lb-pie)
- Escape doble con dos modos
- Caja de transferencia Selec-Trac 2.72:1
- Relación de eje 4.56
Configuración todoterreno
El Moab 392 está equipado para travesías exigentes:
- Neumáticos todoterreno 35”
- Llantas de 17’’ con capacidad de bloqueo de talón
- Techo rígido del color de la carrocería
- Estribos de protección contra piedras
- Guardabarros moldeados en color carrocería
- Ganchos de remolque en negro
Interior y opciones
En la cabina, la edición incluye:
- Asientos calefaccionados en cuero Nappa negro
- Sistema de audio Alpine premium
- Pantalla de 12,3’’ con navegación
Precio y disponibilidad en EE. UU.
Los pedidos ya están abiertos en Estados Unidos.
Precio desde: USD 79.995
Próximo Wrangler edición limitada: 12 de diciembre
Jeep confirmó que el segundo modelo de la serie Doce por Doce se dará a conocer el 12 de diciembre, como parte de la campaña de marketing digital Operation Airdrop, que incluye contenido audiovisual en redes de la marca.