Doce por Doce: Jeep lanzará un nuevo Wrangler limitado cada mes y comienza con el Moab 392

Jeep celebra en 2025 un hito histórico: 85 años ininterrumpidos de producción, aventura y cultura todoterreno. Como parte de los festejos, la marca anunció el programa Doce por Doce , una propuesta inédita que presentará un nuevo Jeep Wrangler de edición limitada el día 12 de cada mes durante el próximo año.

El anuncio fue realizado por Bob Broderdorf, CEO de Jeep , quien aseguró que la iniciativa es un tributo directo a la libertad, la capacidad off-road y la identidad de la marca:

“No participamos de este legado por mera presencia. Queremos honrarlo con innovación constante. Presentaremos un nuevo Wrangler de edición limitada todos los 12, durante 12 meses, como homenaje a nuestros 85 años de liderazgo todoterreno”.

El primer modelo de la serie es el Wrangler Moab 392 2026 , una edición que reconoce dos capítulos clave de la historia Jeep:

Moab es un territorio emblemático para los entusiastas del off-road, y Jeep reafirma con este lanzamiento su compromiso con el acceso responsable, la conservación y la cultura 4x4.

El Wrangler Moab 392 confirma el regreso del motor HEMI V-8 de 6.4 litros, una decisión impulsada por la comunidad de usuarios de la marca:

470 caballos de fuerza

637 Nm de torque (470 lb-pie)

Escape doble con dos modos

Caja de transferencia Selec-Trac 2.72:1

Relación de eje 4.56

Configuración todoterreno

El Moab 392 está equipado para travesías exigentes:

Neumáticos todoterreno 35”

Llantas de 17’’ con capacidad de bloqueo de talón

Techo rígido del color de la carrocería

Estribos de protección contra piedras

Guardabarros moldeados en color carrocería

Ganchos de remolque en negro

Interior y opciones

En la cabina, la edición incluye:

Asientos calefaccionados en cuero Nappa negro

Sistema de audio Alpine premium

Pantalla de 12,3’’ con navegación

Precio y disponibilidad en EE. UU.

Los pedidos ya están abiertos en Estados Unidos.

Precio desde: USD 79.995

Próximo Wrangler edición limitada: 12 de diciembre

Jeep confirmó que el segundo modelo de la serie Doce por Doce se dará a conocer el 12 de diciembre, como parte de la campaña de marketing digital Operation Airdrop, que incluye contenido audiovisual en redes de la marca.