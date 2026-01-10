Jeep anunció un crecimiento en las ventas durante 2025: Compass lideró su segmento

Jeep sigue siendo un referente entre los SUV y celebra sus cifras de ventas de 2025 en Brasil, que superaron las de 2024. Para cerrar un año importante para la marca, diciembre fue el mejor mes de ventas del año para Jeep , con 13.358 matriculaciones, lo que contribuyó significativamente a las cifras finales del año: 124.133 unidades vendidas.

El Jeep Compass , por noveno año consecutivo, lideró el mercado de los SUV medianos, con más de 61.000 matriculaciones, lo que confirma su sólida presencia comercial en el país.

Un éxito en Brasil desde el inicio de su producción, el Compass alcanzó su noveno año consecutivo como líder en el segmento de SUV medianos, una hazaña pocas en el mercado brasileño. Las ventas del Compass crecieron a lo largo del año, alcanzando un +22% en comparación con las matriculaciones del modelo en 2024.

Con una gama repleta de tecnología y potencia, el Compass logró 61.262 matriculaciones en 2025 y una participación de mercado del 26% en la categoría. El Compass fue el único SUV mediano en superar la marca de las 60.000 ventas en 2025 y se aseguró un lugar en el selecto grupo de los 10 vehículos más vendidos en Brasil el año pasado, considerando todos los segmentos.

El Commander, que vendió 2.555 unidades en diciembre, cerró el año con 17.790 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 6% con respecto al año anterior. Gracias a su versatilidad, sofisticación y capacidad todoterreno, el Commander introdujo numerosas novedades a lo largo de 2025 , incluyendo un nuevo motor turbodiésel de 2,2 litros y 200 HP y un rediseño completo que lo hizo aún más atractivo para los clientes brasileños.

Los hitos del Jeep Renegade

El Jeep Renegade, que celebró su 10mo aniversario en 2025 con una Edición Especial digna de un Jeep, con tracción 4x4 y un diseño inspirado en los modelos clásicos de la marca, cerró diciembre con 4.152 unidades vendidas y 44.797 matriculaciones. El único B SUV con versión 4x4, el Renegade encarna la línea icónica de la marca con gran fuerza y personalidad en un segmento cada vez más competitivo.

"Un año muy sólido para Jeep, con más de 124.000 unidades vendidas, a pesar de las fluctuaciones en el mercado brasileño. Mantuvimos nuestra posición como referente entre los SUV en el país, aumentamos nuestras ventas en comparación con el año anterior y, una vez más, demostramos la solidez de nuestro Jeep Compass, líder de ventas en el segmento de SUV medianos desde su lanzamiento en el país y que cierra su noveno año consecutivo como líder absoluto", celebra Hugo Domingues, director de la marca Jeep para Sudamérica.

“Además del crecimiento y todos los logros, también comenzamos a prepararnos para el 2026 de Jeep, con el anuncio de la llegada del Avenger, el cuarto modelo de la marca fabricado en Brasil. Estamos felices y orgullosos de lo que hicimos en 2025, pero muy emocionados y preparados para 2026”, concluyó Hugo.

La llegada de Jeep Avenger

Como ya se anunció, en 2026 el Jeep Avenger comenzará a producirse en la fábrica de Porto Real, en Río de Janeiro, uniéndose a la exitosa línea nacional de Jeep en el país, que incluye el Renegade, Compass y Commander, además de modelos importados que complementan la oferta de la marca a los clientes brasileños.