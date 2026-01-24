Hyundai anticipa la Staria Camper con un concept de la furgoneta

Tras el exitoso estreno mundial del Hyundai STARIA Electric en el reciente Salón del Automóvil de Bruselas, la marca presenta el nuevo STARIA Camper Concept en la feria CMT (Caravan, Motor und Touristik) de Stuttgart 2026 . El STARIA Camper Concept ilustra cómo el futurista monovolumen de Hyundai podría evolucionar hasta convertirse en un vehículo recreativo premium adaptado al mercado europeo.

Con la aceleración de la demanda de movilidad eléctrica y viajes experienciales en toda Europa, los clientes buscan cada vez más vehículos que combinen la facilidad de uso diario con la libertad de viajar de forma independiente y cómoda. Al presentar el STARIA Camper Concept en la CMT, Hyundai está invitando a un amplio abanico de entusiastas del camping, las caravanas y la aventura de toda Europa y más allá.

Estos datos ayudarán a evaluar el interés de STARIA como vehículo camper y podrán servir de base para el desarrollo de una posible versión de producción del concepto.

Diseñado para mejorar el confort, la relajación y la facilidad de uso durante los viajes, STARIA Camper Concept aúna la amplia experiencia de Hyundai en el desarrollo de vehículos especializados con un claro enfoque en las necesidades reales de los campistas. Un rasgo distintivo es el techo desplegable totalmente integrado y accionado eléctricamente, que crea un espacio habitable más luminoso y abierto cuando está aparcado y mejora el acceso a la zona de cocina.

Diseñado para preservar la eficiencia aerodinámica del STARIA , el techo elevable también ayuda a reducir el ruido del viento y las sacudidas durante la conducción. Acabado en el mismo material de alta calidad del color de la carrocería que el resto del techo, se puede subir o bajar sin esfuerzo con sólo pulsar un botón.

¿Puede el Hyundai STARIA Camper Concept soportar aventuras fuera de la red?

Para los exploradores que buscan una mayor independencia más allá de los campings tradicionales, STARIA Camper Concept está diseñado para soportar estancias prolongadas fuera de la red. Integrado en el techo desplegable hay un panel solar compuesto ligero de 520 W, capaz de generar hasta 2,6 kWh de electricidad al día, sobre la base de una media de cinco horas de luz solar al día.

El sistema puede ampliar la autonomía de conducción o apoyar la autonomía sin conexión a la red para los campistas realmente aventureros, alimentando elementos a bordo como un frigorífico de 36 litros, una ducha portátil y el sistema de control de temperatura de la cabina, lo que permite viajes más largos y autosuficientes.

Para mejorar la privacidad, la seguridad y el confort general durante el viaje o el descanso, el STARIA Camper Concept explora el uso de cristales inteligentes ajustables electrónicamente en la parte trasera de la cabina. Controlado mediante un módulo de pantalla táctil específico, el sistema permite ajustar instantáneamente la transparencia y el sombreado, al tiempo que ofrece un aislamiento UV, térmico y acústico significativamente mejorado en comparación con el vidrio convencional.

En el interior del habitáculo, los dos asientos delanteros tipo butaca independiente de alta especificación pueden girar eléctricamente 180 grados para crear una espaciosa zona de descanso. En la parte trasera, los asientos se pliegan con sólo pulsar un botón, transformando rápidamente el interior en una cómoda zona de descanso para dos personas.

¿En qué podría basarse la versión de producción del Hyundai STARIA Camper Concept?

Una posible versión de producción del STARIA Camper Concept se basaría en el STARIA Electric para el mercado europeo. Su avanzada arquitectura de alto voltaje de 800 voltios. El tren de transmisión eléctrico de 160 kW (218 HP) y tracción delantera ofrece un rendimiento suave y predecible con niveles muy bajos de ruido y vibraciones, lo que favorece una experiencia de conducción tranquila y refinada.

Para mejorar el confort de marcha y conseguir un habitáculo notablemente más silencioso, sobre todo en trayectos largos por autopista y en condiciones de carga variable, el vehículo incorpora mejoras estructurales en las suspensiones delantera y trasera junto con materiales adicionales de absorción acústica. Con una autonomía estimada de hasta 400 kilómetros con una sola carga, el STARIA Eléctrico se sitúa entre los monovolúmenes eléctricos de mayor autonomía de su clase, lo que subraya su idoneidad como base para una caravana eléctrica premium.