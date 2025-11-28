Honda WR-V: primer contacto con el SUV que llegará en 2026

El nuevo Honda WR-V , que llegará a la Argentina en enero de 2026, entra directo a la pelea más dura del mercado: los SUV compactos. Y lo hace con una fórmula que la marca conoce muy bien: espacio, confiabilidad mecánica, buen nivel de seguridad y una calidad general que busca mantenerse por encima del promedio. El punto decisivo será el precio, porque el segmento está más agresivo que nunca.

El Salón del Automóvil de San Pablo dejó algo clarísimo: las marcas chinas ya no son promesas, son protagonistas. Llenaron pabellones completos con SUV modernos, bien terminados y cargados de tecnología.

Honda , consciente del desafío, eligió un camino distinto: en vez de sorprender con futurismos, mostró la carta más realista y estratégica para la región. Y esa carta es la nueva WR-V .

Junto a este modelo también se mostraron dos deportivos que siguen generando suspiros: la coupé Prelude y el Civic Type R. La marca incluso está evaluando la posibilidad de traerlos a la Argentina, lo que sería un bombazo para los más fanáticos.

Antes del evento oficial, visitamos la central de Honda en San Pablo para un análisis más profundo. Allí se habló sin rodeos: la preventa en Brasil superó las expectativas con 2.300 unidades vendidas en apenas 10 días. Está claro que la WR-V tocó una fibra sensible del público brasileño.

Tamaño y posicionamiento respecto a la HR-V

La comparación inevitable es con la HR-V, su “hermana mayor” dentro de la gama. Aunque la WR-V será más accesible, es levemente más grande en varias dimensiones, y eso ya dice mucho sobre el enfoque del producto:

Largo: 4.325 mm (+174 mm)

Ancho: 1.790 mm (+13 mm)

Alto: 1.650 mm (+146 mm)

Distancia entre ejes: 2.650 mm (+84 mm)

Honda WR-V Honda WR-V

En el uso real, estas variaciones se traducen en un interior mucho más generoso, sobre todo en la segunda fila y en el baúl, donde la WR-V marca 458 litros contra los 354 litros de la HR-V. Esto, para una familia, es un diferencial concreto.

Honda considera que la HR-V va a apuntar a un público más exigente en terminación y estilo, mientras que la WR-V se dirige a quienes privilegian espacio, practicidad y un look SUV más tradicional. Y ahí la WR-V cumple: las líneas son más robustas, con una estética que recuerda al Honda Pilot pero en formato compacto.

También tiene ángulos y medidas pensadas para un uso más versátil:

Ángulo de ataque: 17,4°

Ángulo de salida: 27,1°

Despeje del suelo: 223 mm

Un detalle técnico interesante: los espejos están montados directamente sobre las puertas, y no sobre el parante A. Esto mejora la visibilidad lateral y reduce el punto ciego, algo muy valorado en ciudad.

La mecánica del Honda WR-V: simple, robusta y sin complicaciones

Honda fue muy insistente en un punto: no confían en las correas bañadas en aceite que varias marcas están usando. Según ellos, han dado problemas de desgaste prematuro y no encajan con su filosofía de durabilidad.

Por eso eligieron un motor “de la vieja escuela” pero muy confiable: el 1.5 i-VTEC atmosférico, con 121 caballos y 14,8 kgm de torque, con distribución por cadena, sin mantenimientos complejos.

Honda WR-V Honda WR-V Honda

Transmisión y comportamiento

La caja CVT, algo habitual en Honda, incluye dos sistemas clave:

Stepshift : simula 7 marchas cuando el conductor exige potencia.

EDDB: aplica un efecto de “freno motor” para evitar sensación de desbande en bajadas o desaceleraciones.

Estos detalles mejoran la sensación de control, especialmente en ciudad o manejo urbano.

Dirección y suspensiones

La dirección eléctrica sorprende con un radio de giro de 10,4 metros, lo cual facilita maniobras en espacios reducidos.

Las suspensiones, McPherson adelante y eje de torsión atrás, fueron calibradas específicamente para los caminos de Sudamérica. Honda aseguró que el desarrollo incluyó más de 500.000 km de pruebas, lo que habla de un enfoque muy realista para nuestra región, donde el pavimento perfecto no existe.

Interior: amplitud real y filosofía práctica

En una pequeña pista dentro del Salón tuvimos un contacto breve, pero concluyente. En la segunda fila, la WR-V gana por goleada en espacio frente a varios rivales directos. Esto se nota en las piernas, en la altura al techo y en la sensación general de amplitud.

Las puertas delanteras tienen apertura en tres etapas y las traseras en dos, algo práctico para estacionamientos ajustados.

La calidad percibida es buena:

materiales correctos,

encastres firmes,

ausencia de vibraciones o piezas que den sensación “low cost”.

La posición de manejo es cómoda y la pantalla de 10 pulgadas tiene un diseño simple e intuitivo, sin distracciones ni submenús complicados.

Honda WR-V Honda WR-V Honda

Aunque la prueba fue corta y a baja velocidad, la WR-V transmitió una marcha sólida, con una dirección suave y precisa, muy al estilo de la HR-V. Falta ver su comportamiento en pozos, empedrado y autopista, pero la primera impresión es positiva.

Seguridad: muy completa, aunque con un detalle mejorable

El paquete de seguridad es uno de los puntos altos de la WR-V. Incluye:

6 airbags

Luces automáticas

Sistema de mantenimiento de carril (LKAS)

Frenado para mitigación de colisión (CMBS)

Alerta de salida de carril

Alerta de tráfico cruzado

Control crucero adaptativo

Cámara de visión trasera

Asistente de arranque en pendientes

La única crítica técnica es clara: frenos traseros a tambor. No afectan la seguridad en sí, pero en un modelo que quiere posicionarse bien frente a los chinos, los discos traseros hubieran sido un detalle importante.

Estrategia: un solo modelo, garantía y un futuro híbrido

La WR-V llegará en una única versión EXL. Y aunque a simple vista eso pueda parecer una limitación, Honda apuesta a que este nivel es suficiente para competir en el grueso del segmento.

También confirmaron que están trabajando en una futura versión híbrida, aunque no hay plazos definidos.

En Brasil se lanzó con 6 años de garantía, algo que Honda está evaluando replicar en otros mercados, incluida Argentina. Si lo hiciera, sería un punto a favor frente a la competencia.

Honda Salón de San Pablo Honda Salón de San Pablo

Conclusión: un lanzamiento clave para Honda

La WR-V aparece en un momento ideal para la marca. Tiene espacio, seguridad y confiabilidad, tres atributos que siguen siendo decisivos para una familia promedio.

Además, llega antes de un rival fuerte como el Toyota Yaris Cross, lo que le da una ventana estratégica importante.

Pero más allá de sus virtudes técnicas, todo dependerá del precio. Si Honda logra ubicarla de manera competitiva, la WR-V podría convertirse en uno de sus éxitos más grandes en los últimos años. Si no, el mercado —hoy dominado por marcas chinas con mucha oferta— no va a dudar en castigarlo.

La batalla por el segmento más caliente del mercado está en marcha, y cada detalle va a contar.