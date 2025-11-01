Fiat anuncia los precios de la serie especial del Pulse Abarth

Los fans del "Mundo del Revés" ya pueden llevarse a casa un pedacito de Stranger Thing , el fenómeno de Netflix. La venta del Fiat Pulse Abarth Edición Especial Stranger Things, diseñada en alusión a la serie, comenzó el pasado jueves 30 de octubre. El modelo, inspirado en la atmósfera misteriosa y electrizante de la serie, estará disponible desde 159.990 reales.

Para celebrar el inicio de las ventas de la edición especial, Fiat, en colaboración con Leo Burnett, ha preparado una campaña digital compuesta por tres vídeos protagonizados por el Pulse Abarth, en una narrativa cinematográfica que combina entretenimiento e innovación automovilística. El lanzamiento ocurrió ayer 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, con el anuncio promocional, un teaser de 15 segundos que se emitirá durante los anuncios de Netflix, en las emisiones de Cazé TV y en los tráileres de las películas que se proyectarán ese día. El vídeo mezcla suspenso, humor y adrenalina, dando comienzo a una campaña que invita al público a adentrarse en el universo de Stranger Things.

En total, se pondrán a la venta 511 unidades del Pulse Abarth Edición Especial Stranger Things. Este modelo presenta acabados exclusivos y detalles inspirados en la serie, diseñado para fans y coleccionistas que buscan rendimiento y personalidad.

Fiat Pulse Abarth Stranger Things (2) Fiat Pulse Abarth Stranger Things En el exterior, la edición especial incorporó tiras adhesivas en los laterales que representan las garras del Demogorgon, el monstruo de la serie, molduras en la placa protectora (rejilla inferior), espejos laterales en rojo o negro (dependiendo del color de la carrocería), una placa con el nombre de la serie en el motor, calcomanías específicas en las puertas y una nueva serigrafía en las ventanas con tres guiños a detalles icónicos de la serie.

En el interior, el Pulse Abarth Stranger Things cuenta con detalles y costuras de vinilo negro, una placa numerada, un guiño en el panel de la puerta del conductor y asientos con logotipos de "Stranger Things" bordados.