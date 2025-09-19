Esta moto naked media de Suzuki se ofrece con un nuevo precio

Con esta promoción, Suzuki refuerza su apuesta por ofrecer motos de altas prestaciones con las mejores condiciones del mercado, consolidando a la GSX-8S como la gran referencia de su segmento.

La Suzuki GSX-8S, la moto naked media más completa y tecnológica del mercado, se ofrece ahora desde 7.599 euros en una promoción exclusiva disponible en todos los concesionarios oficiales de la firma. Se trata de una oportunidad única para hacerse con una de las mejores naked del mercado.

Características de la Suzuki GSX-8S La GSX-8S es uno de los modelos más deseados de Suzuki, ya que combina diseño, carácter y polivalencia como pocas en su clase. Destaca por su inconfundible estética "street fighter", con líneas agresivas y un doble faro frontal hexagonal con sistema de iluminación LED.

Qué motor tiene la Suzuki GSX-8S Bajo su diseño se esconde un motor bicilíndrico en paralelo de 776 cc que entrega 82 CV de potencia y 78 Nm de par máximo, con un consumo de solo 4,4 l/100 km (ciclo WMTC). Todo ello acompañado por una parte ciclo equilibrada y un completo paquete tecnológico: selector de modos de conducción SDMS, control de tracción STCS, acelerador electrónico Ride-by-Wire y quickshifter bidireccional de serie.

Suzuki GSX-8S 2025 Suzuki GSX-8S 2025

La GSX-8S está pensada tanto para pilotos experimentados como para principiantes gracias a su versión de 35 kW compatible con el carnet A2, lo que la convierte en una moto versátil y accesible. Además, los clientes disfrutarán de 8 años de garantía y asistencia en carretera premium, prueba del compromiso de Suzuki con la fiabilidad y durabilidad de sus productos.