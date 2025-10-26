El Real Madrid recibe sus BMW eléctricos para la temporada
El Real Madrid y BMW refuerzan su alianza con una flota 100% electrificada encabezada por el nuevo BMW iX3.
En un evento realizado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la plantilla completa del primer equipo posó junto al nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca. La imagen conjunta entre los jugadores y los nuevos vehículos eléctricos refuerza la alianza entre dos referentes mundiales.
Innovación eléctrica en movimiento
El BMW iX3 inaugura una nueva etapa dentro de la familia de vehículos eléctricos de la marca, combinando rendimiento, eficiencia y confort con un diseño moderno y elegante. Este SUV totalmente eléctrico se convierte en el símbolo del compromiso de BMW con la movilidad sostenible y la transición hacia la electrificación total.
Junto con el nuevo iX3, el primer equipo masculino del Real Madrid ya comenzó a conducir sus vehículos oficiales para la temporada 2025, con una amplia gama de modelos electrificados que destacan por su potencia, autonomía y tecnología.
Los protagonistas de esta flota son el BMW i7 y el BMW XM, dos exponentes de la ingeniería avanzada y el lujo moderno de la marca bávara.
BMW i7: lujo eléctrico con autonomía de hasta 625 kilómetros
El BMW i7, elegido por la mayoría de los jugadores, incorpora la tecnología BMW eDrive de quinta generación. Su batería de alto voltaje, con una capacidad útil de 101,7 kWh, le otorga una autonomía de entre 590 y 625 kilómetros bajo el ciclo WLTP.
La versión BMW i7 xDrive60 alcanza una potencia máxima de 400 kW (544 hp), mientras que el BMW i7 M70 eleva las prestaciones hasta 485 kW (660 hp), ofreciendo una autonomía de 488 a 560 kilómetros, lo que permite disfrutar de viajes largos con un confort y una potencia excepcionales.
BMW XM: potencia híbrida y espíritu M
Por su parte, el BMW XM representa el primer modelo independiente de la división BMW M desde el legendario BMW M1. Este SUV de altas prestaciones combina deportividad extrema con tecnología híbrida enchufable.
Su sistema M HYBRID permite recorrer hasta 88 kilómetros en modo 100% eléctrico (ciclo WLTP), ideal para los desplazamientos urbanos e interurbanos de los jugadores del club. El conjunto propulsor se apoya en una batería de iones de litio de 25,7 kWh, montada en los bajos del vehículo, que garantiza eficiencia y una experiencia de conducción dinámica.