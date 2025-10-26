El Real Madrid recibe sus BMW eléctricos para la temporada

El Real Madrid y BMW refuerzan su alianza con una flota 100% electrificada encabezada por el nuevo BMW iX3.

En un evento realizado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la plantilla completa del primer equipo posó junto al nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca. La imagen conjunta entre los jugadores y los nuevos vehículos eléctricos refuerza la alianza entre dos referentes mundiales.

Innovación eléctrica en movimiento El BMW iX3 inaugura una nueva etapa dentro de la familia de vehículos eléctricos de la marca, combinando rendimiento, eficiencia y confort con un diseño moderno y elegante. Este SUV totalmente eléctrico se convierte en el símbolo del compromiso de BMW con la movilidad sostenible y la transición hacia la electrificación total.

Junto con el nuevo iX3, el primer equipo masculino del Real Madrid ya comenzó a conducir sus vehículos oficiales para la temporada 2025, con una amplia gama de modelos electrificados que destacan por su potencia, autonomía y tecnología.

Los protagonistas de esta flota son el BMW i7 y el BMW XM, dos exponentes de la ingeniería avanzada y el lujo moderno de la marca bávara.

El BMW i7, elegido por la mayoría de los jugadores, incorpora la tecnología BMW eDrive de quinta generación. Su batería de alto voltaje, con una capacidad útil de 101,7 kWh, le otorga una autonomía de entre 590 y 625 kilómetros bajo el ciclo WLTP.