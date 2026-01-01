El Nissan Versa bajó de precio en diciembre: cuánto cuesta el sedán

El Nissan Versa es, desde hace varios meses, el vehículo más patentado en México. A pocas semanas de su renovación, estos son sus precios.

El modelo de Nissan está disponible en México con una gama de cuatro niveles de equipamiento.

El Nissan Versa fue durante el mes de junio el auto más vendido en el mercado mexicano, donde también se posiciona como uno de los más económicos, solo por encima del V-Drive (el Versa de generación anterior con otro nombre) y el March.

El Nissan Versa se encuentra disponible en México con una gama conformada por cuatro niveles de equipamiento, que ofrece un interesante nivel de prestaciones.

En todas sus configuraciones, el Versa viene equipado con el motor 1.6 litros de cuatro cilindros que eroga 118 caballos de potencia y un torque de 149 Nm, que puede estar acompañado por una caja de cambios manual de cinco marchas o una automática del tipo CVT, siempre con tracción delantera.

Nissan Versa 2025.jpg Nissan Versa 2025 En cuanto a sus medidas, el Nissan más vendido en el mercado mexicano tiene una longitud de 4,49 metros, 1,74 metros de ancho, 1,47 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,62 metros. Además, el baúl tiene una capacidad de carga máxima de 482 litros.

Cómo es el equipamiento del Nissan Versa más completo Dentro de los elementos que incluye su versión más equipada del Versa (llamada Exclusive), podemos mencionar aire acondicionado automático, asiento del conductor con ajuste en altura, asientos de cuero, consola central con apoyabrazos, volante con ajuste en altura y profundidad, botón de encendido y apagado del motor, cargador inalámbrico, computadora de a bordo con pantalla de 7 pulgadas, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con sistema Android Auto y Apple Car Play, entre otros detalles.