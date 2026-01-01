El Nissan Versa bajó de precio en diciembre: cuánto cuesta el sedán
El Nissan Versa es, desde hace varios meses, el vehículo más patentado en México. A pocas semanas de su renovación, estos son sus precios.
El Nissan Versa fue durante el mes de junio el auto más vendido en el mercado mexicano, donde también se posiciona como uno de los más económicos, solo por encima del V-Drive (el Versa de generación anterior con otro nombre) y el March.
El Nissan Versa se encuentra disponible en México con una gama conformada por cuatro niveles de equipamiento, que ofrece un interesante nivel de prestaciones.
En todas sus configuraciones, el Versa viene equipado con el motor 1.6 litros de cuatro cilindros que eroga 118 caballos de potencia y un torque de 149 Nm, que puede estar acompañado por una caja de cambios manual de cinco marchas o una automática del tipo CVT, siempre con tracción delantera.
En cuanto a sus medidas, el Nissan más vendido en el mercado mexicano tiene una longitud de 4,49 metros, 1,74 metros de ancho, 1,47 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,62 metros. Además, el baúl tiene una capacidad de carga máxima de 482 litros.
Cómo es el equipamiento del Nissan Versa más completo
Dentro de los elementos que incluye su versión más equipada del Versa (llamada Exclusive), podemos mencionar aire acondicionado automático, asiento del conductor con ajuste en altura, asientos de cuero, consola central con apoyabrazos, volante con ajuste en altura y profundidad, botón de encendido y apagado del motor, cargador inalámbrico, computadora de a bordo con pantalla de 7 pulgadas, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con sistema Android Auto y Apple Car Play, entre otros detalles.
En seguridad, Nissan ofrece de serie alarma antirrobo e inmovilizador, alerta de olvido en asiento trasero, alerta de punto ciego, de tráfico cruzado y monitor inteligente de alerta al conductor, frenado inteligente de emergencia con alerta de colisión frontal, asistente de ascenso en pendientes, seis bolsas de aire, control de estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos.
Así lo presenta Nissan en sus redes
Cuánto cuesta el Nissan Versa en julio de 2025
Por último, el Nissan Versa se encuentra disponible en México con un precio inicial de 292.900 pesos, aunque la versión Exclusive que analizamos hoy tiene un valor que asciende a 369.900 pesos. En todos los casos son valores especiales con descuentos anunciados en la página web de la firma.