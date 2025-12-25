El BMW Serie 3 celebra 50 años de historia

Fabricado en cuatro continentes, el BMW Serie 3 ha sido uno de los productos más importantes de la red de producción internacional de la marca alemana durante 50 años. Desde que comenzó su fabricación en 1975, el Serie 3 ha salido de la cadena de montaje más de 18 millones de veces en 18 plantas de 13 países.

Los temas centrales de la BMW iFACTORY , como la eficiencia, la flexibilidad, la digitalización y la producción eficiente en el uso de recursos, están presentes de forma constante a lo largo de la historia de la producción del BMW Serie 3.

La planta principal de Múnich ha sido el centro de producción del BMW Serie 3 desde 1975. Desde el principio, el Grupo BMW se comprometió con la fabricación flexible en la planta, gracias a tecnologías modernas, como los sistemas de transporte aéreo y las máquinas de soldadura libremente programables.

En 1982 se introdujo en Múnich un taller de carrocería totalmente automatizado para la segunda generación de la Serie 3 de BMW. Gracias al uso de robots industriales, se logró una tasa de automatización superior al 90 % para esta tecnología. Complementado con sistemas de turnos flexibles y modelos de jornada laboral modificados, la capacidad aumentó significativamente.

La modernización continua, desde las tecnologías de pintura en polvo hasta la producción de motores controlada por ordenador, garantizó que las instalaciones se mantuvieran siempre a la vanguardia de la tecnología. En la actualidad, la planta utiliza numerosas aplicaciones de digitalización y sistemas de calidad asistidos por inteligencia artificial. De este modo, el BMW Serie 3 ha sido siempre la fuerza motriz para el desarrollo tecnológico de la producción del Grupo BMW.

El BMW Serie 3 como motor de crecimiento e internacionalización

El crecimiento del volumen en las plantas también se vio influido por el BMW Serie 3. En 1980, la producción del Serie 3 se amplió desde la planta principal de Múnich a la planta de Dingolfing y, más tarde, a la planta de Ratisbona en 1986. El BMW Serie 3 también impulsó la internacionalización de la producción de BMW.

En la década de 1980, se establecieron líneas de producción adicionales en otras plantas, como Rosslyn, Sudáfrica (desde 1984) y Spartanburg, Estados Unidos (desde 1994). Estas ubicaciones permitieron el suministro local a sus respectivos mercados y sentaron las bases para la distribución global de la creación de valor de la empresa, lo que hoy en día es una característica clave de la red de producción del Grupo BMW.

Desde la apertura de la planta de Ratisbona, el BMW Serie 3 ha servido como facilitadora de todas las nuevas plantas de BMW, con la excepción de la de Debrecen. Las plantas de Spartanburg, Leipzig y San Luis Potosí, así como la empresa conjunta BBA en China, comenzaron su andadura con la serie 3 de BMW.

A lo largo de las décadas, se han fabricado en casi todas las plantas del Grupo BMW, con la máxima flexibilidad, diversos derivados del Serie 3, desde berlinas y descapotables hasta versiones Touring y M. Múltiples derivados y diferentes tecnologías de propulsión (vehículos con motores de combustión interna, híbridos enchufables y trenes de potencia totalmente eléctricos) salen de la misma línea de montaje.

La actualidad del BMW Serie 3

La séptima generación del BMW Serie 3 se produce en Múnich, Shenyang (China), San Luis Potosí (México) y en las plantas regionales propias de la empresa en Chennai (India), Rayong (Tailandia) y Araquari (Brasil), así como en plantas asociadas en otros países.

Los preparativos para la octava generación de la exitosa serie avanzan en paralelo: una versión totalmente eléctrica del BMW Serie 3 se fabricará en la planta de Múnich a partir de la segunda mitad de 2026 como el próximo vehículo de la NEUE KLASSE, con producción posterior en China y México. También está previsto el regreso del modelo a la planta de Dingolfing.