DS 7 E-TENSE 4x4: contacto con el nuevo SUV

El nuevo DS 7 E-TENSE 4x4 se presentó en el mercado local en marzo para consolidarse como una de las opciones más avanzadas en el segmento de los híbridos enchufables.

En cuanto al diseño exterior, en el frontal, el DS 7 se destaca por una nueva parrilla de mayor tamaño, con detalles en punta de diamante que refuerzan su presencia imponente. Flanqueando esta parrilla, los faros DS PIXEL LED VISION 3.0 ofrecen una iluminación más precisa y potente, optimizando notablemente la visibilidad en diferentes condiciones de conducción.

Su tecnología avanzada adapta automáticamente el haz de luz para no deslumbrar a otros conductores y mejorar de este modo la seguridad. Además, las luces diurnas DS LIGHT VEIL, inspiradas en la alta costura, generan una firma lumínica inconfundible, destacando la atención al detalle que caracteriza a la marca.

En el interior el nuevo DS 7 E-TENSE cuenta con sistema multimedia llamado “Iris System” que se apoya en una pantalla de 12 pulgadas de alta definición, que se complementa con un equipo de audio premium provisto por la firma francesa Focal que incluye 14 parlantes. El sistema Iris permite personalizar la interfaz y gestionar diferentes funciones mediante reconocimiento de voz inteligente. Complementando la experiencia, un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas.

La calidad es muy buena, con estos cueros típicos que destilan jerarquía. En la habitabilidad no hay cambos con respecto a otras versiones del DS 7 , tiene 2,73 metros de distancia entre ejes que garantizan un espacio correcto, pero carece de reclinación del asiento trasero tanto manual como eléctrico.

Cómo es el sistema de propulsión del DS 7 E-TENSE

El DS 7 E-TENSE está impulsado por una motorización híbrida enchufable que conjuga un motor turbo naftero de 200 HP combinado con dos motores eléctricos de 110 HP y 113 HP. La potencia total alcanza los 300 HP, con un destacable torque de 520 Nm y tracción total a las cuatro ruedas (uno de los motores eléctricos entrega el par en el eje trasero), garantizando un desempeño excepcional en todo tipo de condiciones.

Gracias a su pack de baterías de 14,2 kWh, el DS 7 E-TENSE puede recorrer hasta 63 km en ruta en modo 100% eléctrico, según las mediciones del ciclo WLTP.

Eso le da una autonomía ideal para los desplazamientos diarios urbanos o en autopista, con una velocidad máxima de 135 km/h en este modo. Cuando la batería se agota o la demanda de potencia lo requiere, el motor térmico entra en acción instantáneamente para optimizar la conducción.

El conductor puede seleccionar diferentes modos de manejo para adaptar en todo momento el vehículo a cada necesidad:

Cero emisiones: es el modo por defecto, en el que cada arranque se realiza en modo eléctrico para maximizar el confort, la insonorización y la ausencia de emisiones contaminantes. Hasta los 30 km/h, emite un sonido de alerta para peatones.

Híbrido: optimiza de manera automática la combinación entre motor térmico y eléctricos, con un consumo promedio que va de los 1,3 a 1,8 litros de combustible cada 100 km, según el ciclo combinado WLTP, y emisiones de CO2 inferiores a 50 gramos.

Deportivo: otorga el máximo rendimiento con los 300 cv de potencia disponibles y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos.

4WD: mejora la adherencia y estabilidad en condiciones de baja tracción, distribuyendo el par motor equitativamente entre los ejes delantero y trasero.

Para facilitar la tarea de carga del cliente, el DS 7 E-TENSE viene con un cargador domiciliario tipo Wallbox incluido. Se trata de una caja de pared de 7,4 kW, que puede emplearse tanto en instalaciones eléctricas monofásicas como trifásicas, y permite una carga completa de la batería del auto en unas 2 horas.

El DS 7 E-TENSE también se entrega provisto con un CABLE MODO 3, utilizable en cualquier cargador público. La velocidad de carga dependerá en ese caso de la potencia del cargador, hasta un tope de 7,4 kW, que es lo máximo admitido por el alimentador interno del auto para Corriente Continua. Esto quiere decir que para cargadores de esa potencia o más, el tiempo de carga será de aproximadamente 2 horas, mientras que en cargadores menos potentes ese lapso puede ser mayor.

En cuanto al comportamiento y al andar, durante este contacto comprobamos que el DS 7 es un vehículo claramente orientado al confort y en eso tiene mucho que ver su suspensión trasera independiente (una de las grandes diferencias respecto de los Peugeot 3008 y Citroen C5 Aircross), algo que le da una mayor polivalencia de uso y una dinámica superior.