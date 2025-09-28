Dacia continúa evolucionando su oferta de motorizaciones con la incorporación del nuevo motor hybrid-G 150 4x4 en los modelos Duster y Bigster, combinando eficiencia, versatilidad y capacidad todoterreno. Este sistema híbrido bifuel GLP combina un motor 1.2 litros mild-hybrid 140 CV en el eje delantero con un motor eléctrico en el eje trasero de 31 CV.

La caja automática de doble embrague de seis velocidades del motor térmico se complementa con una caja de dos velocidades para el motor eléctrico trasero, optimizando la motricidad y reduciendo pérdidas por fricción en modo 4x2.

Gracias a la batería de iones de litio de 48V y 0,84 kWh, que se recarga automáticamente durante la frenada y desaceleración, los vehículos pueden recorrer hasta el 60% del ciclo urbano en modo totalmente eléctrico.

La tecnología bifuel GLP permite reducir los costes de combustible en un 30% y las emisiones de CO2 en 20 g frente a la motorización 4x4 convencional, con una autonomía total de hasta 1.500 km.

Los nuevos motores también incluyen seis modos de conducción (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock y Hill Descent Control) que optimizan el rendimiento en carretera y fuera de ella.

Dacia refuerza Duster y Bigster con nuevo motor hybrid-G 150 4x4 Dacia refuerza Duster y Bigster con nuevo motor hybrid-G 150 4x4 Dacia

Nuevos motores Dacia para mayor potencia y eficiencia

La gama Duster también se actualiza con motores más potentes y eficientes. El hybrid 155 sustituye al hybrid 140, ofreciendo un consumo combinado de 4,6 l/100 km y emisiones de CO2 desde 105 g/km. El mild hybrid 140 combina un motor 1.2 litros turbo de tres cilindros con un sistema de hibridación ligera 48V, optimizando arranques, aceleraciones y frenadas con regeneración de energía. La versión Eco-G 120 de GLP aumenta la potencia y la autonomía (hasta 1.380 km) mientras reduce las emisiones en torno a un 10% respecto a un motor de gasolina equivalente.

Mejoras en diseño y equipamiento

Dacia refuerza Duster y Bigster con nuevo motor hybrid-G 150 4x4 Dacia refuerza Duster y Bigster con nuevo motor hybrid-G 150 4x4 Dacia

Además de las nuevas motorizaciones, Duster incorpora mejoras en diseño y equipamiento: la versión Journey recibe un interior renovado con tapicería exclusiva y ajuste lumbar para el conductor, mientras que el acabado Extreme suma llantas de aluminio en color negro. Ambos niveles de acabado con motorizaciones híbridas incluyen regulador de velocidad adaptativo, de serie en Journey y opcional en Extreme, reforzando el confort y la seguridad en todos los trayectos.

Con estas novedades, Dacia consolida su posición en el segmento SUV y todoterreno, ofreciendo alternativas más eficientes, versátiles y sostenibles, manteniendo la capacidad off-road característica de Duster y Bigster.