Opel fusiona el mundo real y el digital con el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un concept car que alcanza 320 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos.

El nuevo Opel debuta en Gran Turismo 7 con 800 CV y diseño extremo

La espera para los fanáticos de los videojuegos y el automovilismo virtual está llegando a su fin. En el marco del evento Gran Turismo World Series, anunciaron que el primer concept car “phygital” (fusión de físico y digital) desarrollado por la marca alemana, el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, estará disponible muy pronto en el juego.

La confirmación oficial llegó poco después: el modelo se incorporará al título en la actualización del 24 de septiembre.

El deportivo sirvió además como escenario principal durante la segunda ronda de la competición en el Uber Eats Music Hall de Berlín, donde los mejores pilotos virtuales del mundo compitieron frente a miles de asistentes y millones de espectadores en línea.

El Corsa GSE Vision Gran Turismo no solo anticipa el futuro de los modelos 100% eléctricos de alto rendimiento de Opel, sino que también reafirma el compromiso de la marca con el segmento de los vehículos compactos. Por primera vez, cualquier usuario podrá conducir este concept car en Gran Turismo 7 desde el 24 de septiembre, experimentando toda su potencia: un sistema que entrega 588 kW (800 CV) y 800 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h.