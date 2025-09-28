El nuevo Opel debuta en Gran Turismo 7 con 800 CV y diseño extremo
Opel fusiona el mundo real y el digital con el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un concept car que alcanza 320 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos.
La espera para los fanáticos de los videojuegos y el automovilismo virtual está llegando a su fin. En el marco del evento Gran Turismo World Series, anunciaron que el primer concept car “phygital” (fusión de físico y digital) desarrollado por la marca alemana, el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, estará disponible muy pronto en el juego.
La confirmación oficial llegó poco después: el modelo se incorporará al título en la actualización del 24 de septiembre.
Te Podría Interesar
El deportivo sirvió además como escenario principal durante la segunda ronda de la competición en el Uber Eats Music Hall de Berlín, donde los mejores pilotos virtuales del mundo compitieron frente a miles de asistentes y millones de espectadores en línea.
El Corsa GSE Vision Gran Turismo no solo anticipa el futuro de los modelos 100% eléctricos de alto rendimiento de Opel, sino que también reafirma el compromiso de la marca con el segmento de los vehículos compactos.
Por primera vez, cualquier usuario podrá conducir este concept car en Gran Turismo 7 desde el 24 de septiembre, experimentando toda su potencia: un sistema que entrega 588 kW (800 CV) y 800 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h.
Su diseño exterior refleja esa personalidad extrema. La silueta musculosa combina líneas precisas con detalles técnicos inspirados en el ADN de la marca, con el renovado Opel Compass como eje central del estilo.
El concept destaca también por su avanzada aerodinámica, con cortinas de aire especiales en los guardabarros, llantas de alta eficiencia, un difusor trasero activo y un alerón diseñado para maximizar el flujo de aire.
En el interior, la cabina lleva el lenguaje de diseño de Opel al extremo. El puesto de conducción, minimalista y centrado en el rendimiento, ofrece una auténtica experiencia de piloto. El head-up display proyecta toda la información esencial directamente en el campo visual, eliminando la necesidad de pantallas adicionales.
Con este proyecto, Opel difumina las fronteras entre el mundo físico y el digital. El Corsa GSE Vision Gran Turismo no es solo un prototipo virtual, sino una declaración de intenciones: un puente entre el diseño automotriz real y el universo de los videojuegos, que redefine el concepto de movilidad de alto rendimiento en la era eléctrica.