Chevrolet mantiene en septiembre el financiamiento a tasa 0% para todo su portafolio de productos

Las gamas Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic mantienen en septiembre sus planes de financiación a tasa 0% hasta en 24 meses.

Chevrolet sigue creciendo su participación de mercado y en los segmentos clave del sector. Un ejemplo de esto fue el crecimiento de la pick-up S10 que alcanzó en agosto una participación de mercado de 8,1%, su nivel más alto de los últimos años. Asimismo, la Captiva PHEV también viene mostrando un sólido desempeño en el segmento de los híbridos enchufables.

Y para seguir acompañando este crecimiento, la marca del moño mantiene durante septiembre sus atractivas condiciones de financiación, con tasa 0%, amplios plazos de pago y elevados topes de financiamiento en toda su gama. La oferta contempla planes a tasa 0% de hasta 24 meses para Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic; de hasta 18 meses para Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV; y de hasta 12 meses para Silverado y Spark EUV, el modelo 100% eléctrico.

Además de esta financiación a tasa 0%, Chevrolet continúa brindando atractivos planes con plazos más extensos y tasas convenientes, entre los que se destaca una línea de hasta 48 meses para la familia Onix y Onix Plus.

Chevrolet Onix Activ Por otra parte, la marca ofrece a los clientes, en varias de dichas líneas de financiación, la posibilidad de pagar la primera cuota de su plan recién a partir de los 60 días de suscribir la operación.

Planes de financiación de Chevrolet De esta forma, la marca del moño ofrece los siguientes planes para cada una de sus líneas de productos: