Chery Arrizo 8: el sedán híbrido que promete 1.300 km de autonomía

El verano 2026 en la costa argentina tiene un nuevo protagonista tecnológico. Chery presentó en su stand de Av. Divisadero el nuevo Arrizo 8 Chery Super Hybrid (CSH) , un sedán mediano que no solo marca el debut de la plataforma electrificada de cuarta generación en el país, sino que se posiciona como una de las opciones más eficientes del mercado.

Con un diseño elegante y más de 4,7 metros de largo, este modelo llega para competir en un segmento donde la eficiencia y el confort son prioridad.

El corazón del Arrizo 8 es su sistema híbrido enchufable (PHEV), compuesto por un motor naftero 1.5 turbo de alta eficiencia y dos motores eléctricos. El conjunto logra prestaciones que sorprenden para un sedán de su porte:

Además, el conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción: Eco, Sport, HEV (Híbrido) y EV (100% Eléctrico) , adaptando la entrega de potencia según la necesidad del camino.

Autonomía total: unos increíbles 1.300 km con un solo tanque, gracias a la gestión inteligente de su transmisión DHT.

Autonomía eléctrica pura: hasta 101 km (ideal para trayectos diarios sin gastar una gota de combustible).

Aceleración: de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos .

En su interior, el Arrizo 8 propone una experiencia digital completa. Cuenta con dos pantallas táctiles de 12 pulgadas unidas en un mismo panel, cámara de visión 540° (que permite ver incluso debajo del vehículo) y climatizador bizona con filtro N95.

Para facilitar la adopción de esta tecnología, Chery incluye de serie un cargador portátil y un Wallbox de carga rápida para el hogar, eliminando las vueltas al buscar estaciones de carga públicas. Al llegar al estacionamiento de casa, basta con enchufarlo para recuperar la autonomía eléctrica total en pocas horas.

Seguridad y Garantía en Argentina

La seguridad es otro punto fuerte del modelo, equipado con 8 airbags (incluyendo laterales traseros), control de estabilidad, asistente de frenado de emergencia y monitor de presión y temperatura de neumáticos.

En cuanto al respaldo posventa, el Grupo Corven apuesta fuerte por la fiabilidad: