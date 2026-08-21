Changan CS55 Plus PHEV: un SUV chino con interesante relación precio-producto-equipamiento

El segmento de los SUV medianos se convirtió en el más caliente y revolucionado del mercado argentino. Lo que hasta hace pocos años era territorio casi exclusivo de marcas tradicionales europeas, japonesas o del Mercosur, hoy tiene como protagonistas indiscutidos a las marcas de origen chino.

En ese escenario irrumpe con fuerza el Changan CS55 Plus PHEV , un híbrido enchufable que llega de la mano del Grupo Antelo y que propone una de las ecuaciones más atractivas del momento: tecnología de punta, buen nivel de calidad percibida y un precio que lo posiciona como el PHEV más accesible del mercado.

Changan es una de las automotrices más importantes de China y una de las de mayor trayectoria industrial del país asiático. Con más de 40 años fabricando vehículos (y raíces industriales que se remontan a mediados del siglo XIX), forma parte del selecto grupo de fabricantes estatales chinos con fuerte presencia global. Opera en más de 120 países, cuenta con centros de investigación en Europa y Asia, y en 2025 alcanzó el hito de 30 millones de unidades producidas.

Su reputación se construyó sobre la base de volúmenes elevados, inversión constante en electrificación y una estrategia de alianzas internacionales. Un dato que pocos conocen: la plataforma de la pick-up Fiat Titano y de la Ram Dakota que se producen en Córdoba tiene origen en desarrollos de Changan (la Kaicene F70/Hunter), lo que demuestra el nivel de madurez técnica que la marca ya exporta a grandes grupos como Stellantis.

El CS55 Plus PHEV presenta un diseño moderno y limpio, con proporciones equilibradas (4,54 m de largo, 1,86 m de ancho y 1,68 m de alto) y detalles contemporáneos: faros full LED, llantas de 19 pulgadas, techo solar panorámico eléctrico y un perfil que transmite solidez sin exageraciones.

Al sentarse a los mandos aparece uno de los matices más interesantes: el volante pequeño y la disposición del tablero digital de 10 pulgadas generan una sensación que recuerda, en cierta medida, al i-Cockpit del Peugeot 3008. La pantalla central de 12,3 pulgadas domina la consola y ofrece una interfaz moderna, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. La calidad percibida es notable para el segmento: materiales bien terminados, ensambles precisos y un nivel de insonorización que destaca tanto en ciudad como en ruta. El confort interior es alto, con asientos delanteros eléctricos (el del conductor con memoria), buen espacio para cinco ocupantes y un baúl de unos 475 litros, suficiente para el uso familiar.

Sistema híbrido enchufable y prestaciones

El corazón del CS55 Plus es su sistema iDD (Intelligent Dual Drive): un motor naftero 1.5 de 109 CV asociado a un motor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, gestionados por una transmisión dedicada DHT de tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y ofrece cuatro modos de conducción: Pure (100 % eléctrico), Mixed (híbrido), Range (rango extendido) e iEM (inteligente).

La batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kWh permite una autonomía eléctrica homologada de 125 km (ciclo CLTC). En uso real, según distintas pruebas, se sitúa entre 80 y 100 kilómetros, más que suficientes para el día a día urbano sin consumir una gota de combustible. Con el tanque de 50 litros lleno, la autonomía puede llegar a superar los 1.100 km. Los consumos reales son muy buenos con promedios cercanos a los 4,5-5 l/100 km cuando se aprovecha la carga eléctrica, y cifras mixtas en torno a los 5,5-6 l/100 km.

Changan CS55 Plus

Confort de marcha, frenos y seguridad

La suspensión (MacPherson adelante y multibrazo atrás) entrega un buen compromiso entre confort y control de carrocería. El tren de rodaje filtra correctamente las irregularidades del asfalto local y mantiene un comportamiento predecible. Los frenos a disco en las cuatro ruedas (ventilados adelante) ofrecen una respuesta progresiva y confiable, incluso cuando interviene el sistema de recuperación de energía.

En seguridad el nivel es alto para el precio: seis airbags, control de estabilidad y tracción, y un completo paquete de asistencias ADAS que incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y cámara 360° con función de grabación.Un punto a tener en cuenta: no trae rueda de auxilio (el espacio está ocupado por la batería). Es una limitación compartida con varios electrificados, pero se resuelve fácilmente adquiriendo una rueda temporal de uso eventual para viajes largos.

Precio y posicionamiento

Con un valor de 32.000 dólares, el Changan CS55 Plus PHEV ofrece una relación precio-producto-equipamiento difícil de igualar. Frente a SUV convencionales del Mercosur o incluso a modelos de segmentos inferiores, entrega tecnología híbrida enchufable, un alto nivel de confort, seguridad y autonomía real a un precio que lo convierte en una de las propuestas más inteligentes del mercado actual.

Detrás de la operación está el Grupo Antelo, con una larga trayectoria en la industria automotriz argentina y una red de concesionarios en expansión. El CS55 Plus PHEV no es solo un nuevo SUV chino: es la demostración de que la electrificación accesible ya llegó para quedarse y que las reglas del segmento más competitivo del país están cambiando rápido.