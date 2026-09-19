BYD confirma los precios del nuevo monovolumen M9

Se han anunciado los precios del nuevo y elegante M9 de BYD , un monovolumen con tecnología de punta, donde el M9 Dynamic de ocho plazas tiene un precio desde $61.990, y el modelo insignia de siete plazas, el M9 Premium, que será el primero en llegar a los concesionarios en los próximos meses, tiene un precio de $72.990.

El M9 introduce a BYD por primera vez en el segmento de vehículos de transporte de pasajeros de alta gama, ampliando su oferta de vehículos pioneros de nuevas energías a más familias y flotas australianas.

La buena aceptación de los vehículos BYD se refleja en las sólidas ventas, con entregas acumuladas en lo que va del año que superan con creces el año pasado, que ya fue un año récord.

La gama M9 se lanza con el M9 Premium de siete plazas, al que seguirá el M9 Dynamic de ocho plazas. Ambos modelos se ofrecen únicamente con tracción delantera.

Ambos modelos están equipados con el último y ultraeficiente sistema de propulsión híbrido DM-i 5.0 de BYD, que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y un motor eléctrico para ofrecer una combinación de rendimiento, eficiencia y autonomía de largo alcance: hasta 145 km de autonomía eléctrica y hasta 850 km de autonomía combinada para la versión tope de gama M9 Premium , según el procedimiento de prueba WLTP.

El M9 Premium utiliza una batería BYD Blade de 36,60 kWh, mientras que el Dynamic emplea una batería Blade de 20,39 kWh. Ambas versiones admiten carga en CA y CC, así como la función de transferencia de datos entre vehículo y carga (V2L).

La tecnología y la comodidad son elementos clave en todo el habitáculo, con una pantalla digital de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla táctil de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas, conectividad inalámbrica Apple CarPlay 4 y Android Auto 5 , actualizaciones inalámbricas (OTA) y control por voz de cuatro zonas.

Un refrigerador y un compartimento térmico integrados, capaces de enfriar entre -6 °C y 6 °C o calentar entre 35 °C y 50 °C, añaden un nivel adicional de confort, mientras que la tecnología de proyección de realidad aumentada (RA) disponible proporciona acceso intuitivo a las puertas corredizas eléctricas y al portón trasero.

Con 5.145 mm de largo, 1.970 mm de ancho y 1.805 mm de alto, y una distancia entre ejes de 3.045 mm, el BYD M9 ofrece un amplio espacio en las tres filas.

El diseño exterior del BYD M9 se inspira en un jardín tradicional chino, con fuertes líneas horizontales y verticales que crean una presencia distintiva. Un frontal inspirado en un dragón y una silueta alargada se combinan para ofrecer un diseño elegante y discreto.

En el interior, el BYD M9 está diseñado para brindar una experiencia de cabina premium para todos los ocupantes. El M9 Premium cuenta con asientos delanteros calefactables y ventilados, mientras que los asientos individuales de la segunda fila ofrecen calefacción, ventilación y una posición de asiento casi de gravedad cero.

El BYD M9 combina un amplio espacio para pasajeros con una gran practicidad para el día a día, ofreciendo 470 litros de capacidad de baúl con todos los asientos en su posición. Su capacidad de remolque con freno de 1.500 kg aumenta aún más su versatilidad.

Seguridad del BYD M9

La seguridad fue una prioridad durante todo el desarrollo del M9, con un 73 % de la estructura del vehículo fabricada en acero de alta resistencia para un mejor rendimiento en caso de colisión. Además, cuenta con hasta nueve airbags, un sistema de cámara de 360 grados, cinco radares de ondas milimétricas, ocho sensores ultrasónicos y un completo conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor (ADAS).