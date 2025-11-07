BMW presentó la 450 GS 2026: cómo es la renovada moto trail

La nueva BMW F 450 GS marca el siguiente paso en la familia de modelos GS, dirigiéndose específicamente a la clase A2 de 48 CV con tecnología GS probada y diseño icónico.

La versión de serie de la BMW F 450 GS está a la altura de esta pretensión: es una polivalente todoterreno que combina facilidad de uso diario, comportamiento dinámico deportivo, confort de viaje y capacidades todoterreno. En la variante de equipamiento "GS Trophy", sigue los pasos de la moto conceptual. Adopta su llamativo lenguaje de diseño y componentes de alta tecnología y calidad, incluidas piezas de magnesio para obtener el máximo rendimiento y un peso reducido.

El embrague Easy Ride de BMW (ERC) es una novedad técnica y un perfeccionamiento del embrague centrífugo. Este sistema elimina la necesidad de accionar manualmente la maneta de embrague durante la conducción. Esto se aplica a todas las situaciones, desde el arranque y el cambio de marchas hasta las exigentes maniobras off-road. BMW Motorrad está estableciendo un nuevo estándar en esta clase de vehículos.

La BMW F 450 GS , completamente rediseñada, es una moto deportiva de aventura que complementa la actual gama de modelos BMW Motorrad, cuyos desarrolladores se han centrado en unas excelentes características de manejo, fuertes prestaciones, durabilidad y óptima accesibilidad.

El diseño se centra en la aplicación coherente del actual lenguaje de diseño GS. Con características icónicas como el faro LED con luz de conducción diurna en forma de "X" y la distintiva "flyline", la afiliación de la moto a la familia BMW Motorrad GS queda clara a primera vista.

Características técnicas de la BMW F450 GS

Esta moto de BMW viene equipada con un motor de dos cilindros en línea de desarrollo completamente nuevo con inyección de combustible y un sistema de escape de acero inoxidable en el lado derecho. La nueva F 450 GS impresiona por sus potentes prestaciones y su fuerza de tracción. Potencia de 35 kW (48 HP) a 8.750 rpm y un par máximo de 43 Nm a 6.750 rpm.

Una de las características técnicas más destacadas de la nueva BMW F 450 GS es el embrague "Easy Ride" (ERC). Su núcleo es una unidad centrífuga de precisión en el embrague, que conecta el embrague en función del régimen del motor.

Este sistema es de serie en la variante GS Trophy y está disponible como accesorio opcional para todas las demás variantes del modelo. En combinación con el Shift Assistant Pro, se elimina por completo el accionamiento manual de la maneta de embrague, desde el arranque y los cambios de marcha hasta las maniobras más exigentes.

Tecnológicamente, el ERC se basa en un avanzado embrague centrífugo. A diferencia de los sistemas convencionales, permanece cerrado durante el arrastre. Esto crea un manejo natural, familiar y predecible en todo momento, comparable al de un embrague convencional. El freno motor permanece totalmente activo hasta justo antes de una parada; sólo cuando se alcanza la velocidad de régimen, el ERC se abre automáticamente, evitando de forma fiable que el motor se cale.

La transmisión de seis velocidades, también de nuevo diseño, transmite el par al piñón secundario montado en el lado izquierdo a través de una cadena de anillos en X.

BMW F 450 GS (1) BMW F 450 GS 2026

Para subir y bajar marchas rápidamente sin accionar el embrague, la nueva F 450 GS se ofrece con Shift Assistant Pro en todas las variantes de equipamiento excepto en la variante de serie. Se puede equipar posteriormente en la versión de serie.

Hasta cuatro modos de conducción para la BMW F450 GS

La BMW F 450 GS ofrece de serie tres modos de conducción: "Rain", " Road" y "Enduro", que permiten adaptar la motocicleta a las preferencias individuales. El equipamiento de serie también incluye ABS Pro, control dinámico de la frenada (DBC), control dinámico de la tracción (DTC) y control del par de arrastre del motor (MSR).

El modo adicional "Enduro Pro", que se utiliza a partir de la variante de equipamiento Exclusive, está diseñado para su uso off-road con neumáticos todoterreno de taco grueso y permite desactivar el ABS de la rueda trasera.

Por su parte, la nueva BMW F 450 GS monta llantas de aluminio fundido, ligeras pero robustas. Está equipada con neumáticos sin cámara para carretera y de 100/90-19 delante y 130/80-17 detrás. Además, la gama de Accesorios Originales BMW Motorrad ofrece llantas de radios cruzados.

La nueva BMW F 450 GS incorpora de serie un asiento de dos piezas (845 mm). El asiento bajo del piloto en Negro (830 mm) y el asiento alto Rallie en Negro/Blanco/Rojo (865 mm), disponibles como parte de los Accesorios Originales BMW Motorrad, pueden adaptarse a las necesidades individuales. Las manetas ajustables de serie y los elevadores de manillar opcionales de 20 mm fabricados en aluminio anodizado plateado de alta resistencia ofrecen otras opciones de ajuste.

Versiones disponibles de la nueva moto de BMW

La nueva BMW F 450 GS está disponible en cuatro variantes de equipamiento: el modelo BMW F 450 GS de serie en color Cosmic Black y el modelo BMW F 450 GS Exclusive, también en Cosmic Black , con estriberas off-road, protectores de manos, un protector de bajos de plástico, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro y un parabrisas transparente.

Otra variante de equipamiento es la BMW F 450 GS Sport en Racing Red, con estriberas off-road, paramanos, protección de bajos de plástico, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro, un parabrisas transparente y la "suspensión deportiva" (con horquilla KYB ajustable en rebote y compresión). La cuarta variante, la BMW F 450 GS Trophy en Racing Blue Metallic, encabeza la gama. Cuenta con estriberas off-road, protectores de manos blancos, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro, "Sports Suspension", un parabrisas de rallie tintado, un protector de motor de aluminio y la nueva versión mejorada del embrague centrífugo: el Easy Ride Clutch (ERC).