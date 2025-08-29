Así es el nuevo Peugeot 3008 GT: más equipamiento y precio confirmado

El SUV de Peugeot ya se comercializa en el mercado local con motor 1.6 turbo de 180 CV, nuevo i-Cockpit panorámico y mayor equipamiento de confort y seguridad.

Peugeot presentó el nuevo 3008 GT, un SUV con silueta fastback que combina elegancia, eficiencia y tecnología de vanguardia. Construido sobre la plataforma STLA Medium del Grupo Stellantis, se posiciona como una propuesta renovada en el segmento y refuerza el estilo felino característico de la marca.

Con más de 1,3 millones de unidades vendidas en más de 130 países, el modelo se reinventa ahora con un diseño moderno y un alto nivel de prestaciones. La nueva generación incorpora un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. Su perfil fastback mejora la aerodinámica con un coeficiente de 0,28, mientras que el interior estrena el Panoramic i-Cockpit con pantalla curva de 21 pulgadas que integra tablero digital y display central.

El equipamiento de confort incluye asientos con certificación AGR, calefacción y función masaje, purificador de aire, sistema de sonido Hi-Fi de 10 parlantes y múltiples espacios de guardado.

En materia tecnológica, suma conectividad avanzada con i-Connect Advanced, comandos de voz, actualizaciones remotas y cargador inalámbrico.