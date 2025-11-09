Así es el nuevo MINI Paul Smith Edition, la fusión perfecta entre moda y automoción

MINI y el diseñador británico Paul Smith vuelven a unirse para reinterpretar el estilo y la creatividad de la marca con la nueva Edición MINI Paul Smith , una colaboración que consolida una relación de más de dos décadas entre dos símbolos del diseño británico.

Tras el MINI STRIP (2021) y el MINI Recharged by Paul Smith (2022) , el diseñador lleva ahora su filosofía de diseño — “clásico con un giro” — a la nueva familia MINI. La edición estará disponible en los modelos MINI Cooper de 3 y 5 puertas y Convertible , tanto con motor de combustión como eléctricos , excluyendo las versiones John Cooper Works.

La Edición MINI Paul Smith combina colores exteriores exclusivos y detalles de estilo inconfundibles . Los tonos Statement Grey y Inspired White , ambos creados en exclusiva para esta edición, reinterpretan los colores históricos del Mini Austin Seven de 1959 y del Mini Clásico Beige, mientras que el Midnight Black Metallic aporta un toque de sobriedad y modernidad.

En todos los casos, la pintura Nottingham Green —un homenaje a la ciudad natal del diseñador— añade acentos en los espejos, la parrilla delantera, los cubos de las ruedas y una de las variantes del techo. En la segunda opción, un diseño de rayas Jet Black en acabado mate y brillante rinde tributo al estilo “Signature Stripe” de Paul Smith, también presente en la parte trasera del techo.

Las llantas de aluminio de 18 pulgadas Night Flash Spoke con capa translúcida en Dark Steel , junto con los emblemas MINI en tono Black Blue y la firma de Paul Smith en la parte trasera, completan un conjunto refinado y moderno.

Interior del nuevo MINI Cooper

El interior reafirma la atención al detalle que caracteriza a ambas marcas. Los asientos deportivos Nightshade Blue tapizados en Vescin combinan texturas de punto y costuras inspiradas en la Signature Stripe. El panel de instrumentos y las puertas están acabados en superficies tejidas en negro, con una estructura inspirada en las telas clásicas del diseñador británico.

La experiencia digital también lleva la firma de Paul Smith: al seleccionar el Modo Personal, la pantalla redonda central muestra tres fondos exclusivos diseñados por el creador. Además, la proyección de luz “hello” al abrir las puertas y la inscripción “Every day is a new beginning” en los umbrales refuerzan el mensaje optimista que comparten MINI y Paul Smith. Un conejo dibujado a mano por el diseñador decora las alfombrillas como detalle final de su toque lúdico.

Una historia de colaboración y estilo

La relación entre MINI y Paul Smith comenzó en 1998 con una edición limitada del Mini clásico en azul especialmente desarrollado por el diseñador. Un año después, Smith vistió el MINI del 40º aniversario con 86 rayas en 26 colores, un ícono instantáneo del arte aplicado al automóvil.

En 2021, el MINI STRIP demostró la visión minimalista del diseñador al crear un vehículo reducido a lo esencial, mientras que el MINI Recharged (2022) actualizó el Mini clásico con propulsión eléctrica, reafirmando la unión entre tradición y modernidad.

En esta nueva etapa, MINI y Paul Smith celebran su herencia compartida y espíritu innovador, dando vida a un modelo que representa la esencia del diseño británico contemporáneo: audaz, elegante y lleno de personalidad.

Además, Paul Smith lanzará una colección cápsula de bolsos inspirada en los detalles del vehículo, ampliando el universo creativo de esta colaboración.