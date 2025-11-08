Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico: el SUV compacto que marca una nueva era en Europa

A partir de noviembre, la red de concesionarios de Mitsubishi España incorporará el nuevo Eclipse Cross eléctrico , un SUV compacto creado especialmente para el mercado europeo. Desarrollado sobre la plataforma AmpR Medium de la Alianza Renault -Nissan-Mitsubishi , el nuevo Eclipse Cross se beneficia de una arquitectura optimizada para lograr mayor estabilidad, agilidad y confort .

Su tren motriz 100% eléctrico integra una batería de 87 kWh montada en la parte inferior del chasis, que le otorga un rango de autonomía de hasta 626 kilómetros bajo el ciclo WLTP, junto con un motor eléctrico de respuesta inmediata que prioriza la suavidad y el rendimiento dinámico.

Además, Mitsubishi refuerza la confianza en su ingeniería ofreciendo una garantía ampliada de ocho años o 160.000 kilómetros , un respaldo que refleja su compromiso con la durabilidad y la calidad técnica de sus vehículos eléctricos.

El nuevo Eclipse Cross marca una evolución en el lenguaje estético de la marca con el icónico frontal Dynamic Shield , una parrilla tridimensional en forma de panal y proporciones robustas que transmiten fuerza y sofisticación.

En el interior, el ambiente combina lujo y funcionalidad , con materiales de alta calidad , iluminación ambiental LED , techo de cristal electrocrómico y un avanzado sistema multimedia con control por voz mediante Google Assistant , compatible con Android Auto y Apple CarPlay .

Tecnología y seguridad de última generación

El Eclipse Cross incorpora una nueva estructura con materiales de alta absorción de energía y un airbag central delantero, junto a un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que mejoran la percepción en 360°.

Entre ellos se destaca el MI-PILOT, un asistente integral que combina control de crucero adaptativo y centrado activo de carril, además del frenado automático de emergencia trasero, diseñado para prevenir colisiones y reducir la fatiga del conductor sin perder el placer de manejo.

Con un precio de lanzamiento de 32.050 euros, este modelo representa una nueva etapa en la estrategia de electrificación de la marca, combinando tecnología avanzada, diseño funcional y eficiencia sostenible.