Renault anunció el regreso del Twingo: ahora es 100% eléctrico

Cuando se lanzó en 1992, el Renault Twingo transformó profundamente el segmento A, imponiendo una visión audaz del auto urbano: alegre, colorido y modular, ofreciendo a los clientes la libertad de “inventar la vida que va con él”. Era una época de una oferta muy amplia, enriquecida cada año con varios modelos nuevos.

Hoy en día, este segmento representa menos del 5% del mercado europeo. Al contrario de lo que se suele pensar, esta debilidad del segmento A no se debe a la falta de demanda: los automovilistas europeos siguen apegados a vehículos asequibles y compactos, adecuados para la vida urbana o como segundo coche. El verdadero desafío reside en la oferta: la mayoría de los constructores se han retirado, ante la complejidad de conciliar la competitividad, el cumplimiento de las normas y las expectativas modernas de los clientes.

Basándose en su trayectoria y experiencia en coches pequeños, Renault ha decidido ver en esto una gran oportunidad de crecimiento y aceptar este reto. La nueva generación de Twingo se consolida así como un auténtico “game changer”.

Representa una profunda transformación, tanto interna (gracias a la rigurosa y apasionada dedicación de nuestros equipos, al desarrollo acelerado y a una producción competitiva en Europa— como en el mercado, redefiniendo los estándares del segmento A: un vehículo eléctrico urbano moderno, con gran valor para el cliente a un precio asequible.

Mantener vivo el espíritu Twingo significa, sobre todo, respetar el ADN de la primera generación, a la vez que se mejora y moderniza. Su diseño icónico e inmediatamente reconocible se acompaña de una habitabilidad y modularidad ejemplares: cinco puertas, dos asientos traseros independientes y deslizantes de serie en todas las versiones, respaldo abatible del asiento del pasajero delantero y mucho más. Todo esto proporciona al vehículo un espacio optimizado para satisfacer todas las necesidades y una polivalencia sin precedentes considerando su precio.

Twingo E-Tech eléctrico combina silencio, cero emisiones en el escape y tecnologías de vanguardia, incluyendo ayudas a la conducción de segmentos superiores y el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, una primicia en el segmento. Su objetivo es facilitar el uso y la adopción de la movilidad eléctrica. Su batería LFP perfectamente dimensionada (hasta 263 km de autonomía WLTP) se combina con un motor dinámico y ligero de 60 HP.

Renault Twingo E-Tech 100% eléctrico Renault Twingo E-Tech 100% eléctrico

Precio del nuevo Renault Twingo

Perfecto para un uso urbano y periurbano, donde características como la función “One Pedal” permiten afrontar los atascos diarios sin fatiga. Por último, la competitividad en el precio sigue siendo una prioridad: Twingo E-Tech eléctrico se ofrecerá a un precio de lanzamiento inferior a 20.000 euros. Seguirá siendo muy atractivo incluso en sus versiones mejor equipadas.

Más práctico y fácil de usar que nunca, Twingo E-Tech eléctrico establece un nuevo estándar para el segmento A, manteniéndose fiel al espíritu pionero de Renault y del Twingo original. Cumple plenamente las expectativas de los clientes europeos actuales y aporta optimismo en la ciudad.

Fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto, Twingo E-Tech eléctrico se comercializará a principios de 2026.