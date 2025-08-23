Acura actualizó uno de sus sedanes más exitosos: precio y detalles

Acura ha mejorado el sedán compacto premium más vendido de Estados Unidos con el renovado Integra 2026, que comienza a llegar hoy a los concesionarios de la marca con una serie de características tecnológicas adicionales de serie, como una pantalla táctil de mayor tamaño, un nuevo kit de carrocería aerodinámico para el Integra A-Spec y tres nuevas opciones de color exterior.

Líder de ventas desde su lanzamiento en 2022, el Acura Integra ha dominado el segmento de los compactos deportivos premium, ganando el Premio al Auto del Año en Norteamérica 2023 y representando consistentemente alrededor del 40% de las ventas minoristas del segmento. Ha sido especialmente importante para Acura para atraer a los compradores más jóvenes del segmento³ y alcanzar la tasa de conquista más alta de todos los vehículos Acura .

"El Integra ha cumplido su función como puerta de entrada de alto rendimiento a la marca Acura , con los compradores más jóvenes del segmento", afirmó Mike Langel, vicepresidente adjunto de Ventas Nacionales de Acura. "El renovado Acura Integra 2026 mantendrá su dominio en el segmento de los compactos deportivos premium con aún más tecnología de serie y mejoras de diseño deportivo".

En el interior, el Acura Integra 2026 uenta con importantes actualizaciones tecnológicas, incluyendo nuevas características de serie inteligentemente integradas para mejorar la experiencia en el habitáculo. Una pantalla táctil a color de 9 pulgadas con un procesador más rápido para un rendimiento sin retrasos ahora viene de serie (2 pulgadas más grande que la pantalla táctil estándar anterior). Además, todos los Integra 2026 incluyen un cargador inalámbrico para teléfono y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

El Integra A-Spec lucirá una imagen ambiciosa con un nuevo y agresivo kit de carrocería aerodinámica y llantas negras de 18 pulgadas de nuevo diseño. Este kit incorpora alerones laterales del color de la carrocería en cada esquina de la parte delantera y una nueva y elegante moldura de estribo lateral que mejora la aerodinámica y el atractivo visual del sedán .

La línea completa del Acura Integra 2026 también incluye tres nuevos y emocionantes colores: Plata Solar Metalizado, Gris Urbano Perlado y Azul Doble Ápice Perlado, que debutaron en el ZDX Type S totalmente eléctrico . Además, los Integras pintados en Azul Doble Ápice Perlado o Rojo Performance Perlado ahora cuentan con una nueva parrilla deportiva a juego. La parrilla en negro brillante es estándar en todos los demás colores exteriores y está disponible como accesorio.

Qué motor tiene el Acura Integra

Debajo del capó, el Acura Integra viene equipado con el motor turbo VTEC de 1.5 litros, que produce 200 HP y 265 Nm de torque, que se combina con una transmisión manual de seis velocidades, exclusiva del segmento, ofrece cambios de marcha precisos para una experiencia de conducción emocionante.

La suspensión deportiva hace que el Integra sea divertido de conducir, el sistema de amortiguación adaptativo disponible brinda al conductor un control preciso de los ajustes de la amortiguación (A-Spec con paquete tecnológico).

Cuál es el precio del nuevo Acura Integra 2026

En el mercado estadounidense el nuevo Integra se encuentra disponible con un precio inicial de 33.400 dólares.