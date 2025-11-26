650 HP y 840 Nm de torque: Jeep presentó un nuevo SUV 100% eléctrico

Jeep se proyecta hacia el futuro con el debut del Recon 2026 , el primer y único SUV Trail Rated totalmente eléctrico de la industria. Diseñado desde cero para la aventura, el Jeep Recon ofrece la legendaria capacidad 4x4 de la marca en un paquete totalmente eléctrico.

Construído sobre una arquitectura eléctrica diseñada específicamente para este fin, el Jeep Recon combina un rendimiento potente con la auténtica capacidad 4xe. La tracción a las cuatro ruedas, totalmente eléctrica y de serie, ofrece una tracción segura en diversos terrenos, gracias al exclusivo sistema Selec-Terrain de Jeep , con múltiples modos de conducción adaptados a todas las condiciones.

Con 650 HP y 840 Nm de par instantáneo, el Jeep Recon ofrece un control preciso desde el primer toque del acelerador y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos. Es una nueva y audaz expresión del ADN de la marca Jeep , electrificada y lista para la aventura, con una autonomía eléctrica estimada de hasta 400 km (según la versión).

Desde su sistema de propulsión electrificado hasta su inconfundible y auténtico diseño, el Jeep Recon está concebido para ofrecer un nuevo tipo de aventura, tan capaz dentro y fuera de la carretera como vanguardista en su tecnología y características.

La producción del Jeep Recon 2026 comenzará a principios del próximo año en la planta de ensamblaje de Toluca, con lanzamientos iniciales en Estados Unidos y Canadá, seguidos de una expansión global.

Características del nuevo Jeep Recon 2026

El núcleo del sistema de propulsión del Jeep Recon son los módulos de tracción eléctrica (EDM) delanteros y traseros diseñados por Stellantis, cada uno con una potencia de 250 kilovatios, que proporcionan tracción 4x4 eléctrica y par motor instantáneo a demanda. Cada EDM combina un motor eléctrico, engranajes y electrónica de potencia en una sola unidad compacta para una mayor eficiencia.

El sistema de propulsión ofrece un par motor de 840 Nm (620 lb-pie), al que el conductor puede acceder casi instantáneamente, sin tener que esperar a que el motor convencional alcance las revoluciones necesarias. Los ingenieros de Jeep han optimizado el pedal del acelerador del Jeep Recon para entregar el par motor de forma controlada y precisa, brindando una experiencia de conducción todoterreno satisfactoria. Para aumentar la capacidad, el diferencial trasero EDM de la versión Moab utiliza una relación de transmisión final de 15:1 que proporciona una alta multiplicación de par para ayudar al conductor a superar condiciones difíciles.

El sistema de gestión de tracción Selec-Terrain incorpora el modo Rock en la versión Moab (que se suma a los modos Auto, Sport, Snow y Sand), ofreciendo calibraciones de software específicas para que el conductor aproveche al máximo las capacidades de un sistema de propulsión eléctrico. El modo Rock ajusta la respuesta del acelerador para facilitar la conducción en terrenos irregulares, permitiendo una técnica de conducción con dos pedales. Este modo también incluye la función de asistente de arranque en pendiente, que permite al conductor mover el pie del freno al acelerador sin que el vehículo se mueva.

Además, el Jeep Recon está equipado con el control de velocidad Selec-Speed para pendientes pronunciadas. Al activarse, el control de velocidad Selec-Speed mantiene la velocidad establecida, permitiendo al conductor concentrarse en la dirección.

Diseño exterior del Jeep Recon 2026

El Jeep Recon 2026 combina una artesanía de primera clase con proporciones audaces y el inconfundible ADN Jeep. Inspirado en la tradición pero con la mirada puesta en el futuro, rinde homenaje al legado de la marca a través de elementos de diseño icónicos, a la vez que presenta una visión moderna y totalmente eléctrica de la aventura, creada para entusiasmar a los fieles seguidores e inspirar a una nueva generación de pioneros.

Sus amplias superficies acristaladas maximizan la visibilidad, mientras que el frontal luce una parrilla iluminada de siete ranuras, luces diurnas en forma de U y un completo conjunto de iluminación LED premium de serie.

Fiel a la tradición Jeep de disfrutar del aire libre, el Recon ofrece un techo solar panorámico de doble panel de serie o un techo corredizo eléctrico Sky One-Touch opcional. Los tiradores de apertura eléctrica integrados facilitan el acceso, y el Jeep Recon es el único vehículo totalmente eléctrico diseñado con puertas, cristales laterales traseros y portón trasero abatible desmontables. No se requieren herramientas.

Los detalles en negro brillante en la parrilla, los pilares y los marcos de las ventanas, además del techo disponible en negro brillante, añaden contraste visual. En la parte trasera, destacan las expresivas luces traseras LED inspiradas en el Wrangler y un portón trasero abatible que alberga la llanta de repuesto de tamaño completo, una característica exclusiva en su segmento.

El interior del Jeep Recon 2026 está diseñado para la aventura, donde la robustez y la funcionalidad se combinan con la innovación refinada. Inspirado en la legendaria herencia todoterreno de Jeep, la cabina fusiona materiales duraderos, ideales para cualquier terreno, con almacenamiento inteligente y personalizable, y tecnología de vanguardia, creando un espacio funcional y vanguardista.

Los materiales reciclados se integran cuidadosamente en todo el habitáculo, reflejando el compromiso del Jeep Recon con la sostenibilidad. Las superficies de los asientos, la consola, las puertas y el panel de instrumentos tienen un acabado en Capri, un material sintético refinado que no es cuero, combinado con detalles distintivos, como los acabados Gris Hierro Metalizado y Quicksand en color Ártico.

El techo y el suelo también incorporan materiales reciclados, mientras que las resistentes alfombrillas para todo tipo de clima en la parte delantera, la segunda fila y el área de carga trasera ofrecen una protección duradera contra las inclemencias del tiempo, reforzando el espíritu aventurero y el diseño ecológico del vehículo.