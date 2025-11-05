Jeep anuncia el inicio de producción del nuevo Compass: todos los detalles del SUV

Jeep celebra hoy el inicio de la producción del nuevo Compass , la tercera generación del SUV que se ha convertido en un pilar del éxito de la marca en Europa y en todo el mundo, con un modelo que ha alcanzado más de 2,5 millones de ventas a nivel mundial.

Construido sobre la vanguardista plataforma STLA Medium, el nuevo Compass adquiere la mejor capacidad de su clase, el icónico diseño Jeep, tecnología avanzada y total libertad de elección en motores, ofreciendo a los clientes la posibilidad de elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades, desde híbridos eficientes hasta motores totalmente eléctricos.

Diseñado para destacar en cualquier situación, desde calles urbanas y autopistas hasta desplazamientos diarios y aventuras al aire libre, el nuevo Compass combina el atractivo de un estilo de vida y un diseño icónico con un impresionante espacio interior y versatilidad, gracias a un diseño eficiente.

El Jeep Compass ofrece a los clientes una amplia gama de opciones: desde un e-Hybrid de 145 HP y un híbrido enchufable de 195 HP, hasta versiones totalmente eléctricas de 375 HP, tracción total y una autonomía de 650 km. Esta amplia gama de opciones refleja una filosofía fundamental de Jeep : libertad de movimiento en cada viaje.

Por otro lado, los sistemas Selec-Terrain, la protección de 360 grados y los sensores inteligentemente posicionados mejoran la seguridad y el rendimiento todoterreno, a la vez que preservan el confort líder en su clase que convierte al nuevo Compass en un SUV práctico y altamente capaz. Técnicamente, el nuevo Compass ofrece la versatilidad y capacidad que caracterizan a Jeep . Una altura libre al suelo superior a 200 mm, ángulos de entrada y salida optimizados y una capacidad de vadeo de hasta 480 mm garantizan el rendimiento en todo tipo de terrenos.

Dónde se produce el nuevo Jeep Compass

La producción se lleva a cabo en la planta de Stellantis Melfi, unas instalaciones con una sólida tradición Jeep. En 2014, Melfi se convirtió en la primera planta de fabricación de Jeep fuera de Norteamérica, produciendo inicialmente el Renegade y posteriormente el Compass, incluyendo las pioneras versiones híbridas enchufables 4xe. Desde entonces, más de 2,3 millones de vehículos Jeep han salido de sus líneas de producción.

El complejo Stellantis Melfi abarca 1,9 millones de metros cuadrados y emplea a más de 4.600 personas, con una antigüedad media de más de dos décadas. Su integración de ciclo completo, desde la estampación hasta la pintura, los plásticos, el ensamblaje y la producción de baterías, la convierte en una de las plantas automotrices más avanzadas y flexibles del continente. Los altos niveles de automatización se complementan con la experiencia humana, lo que garantiza los más altos estándares de calidad. Las continuas innovaciones en sostenibilidad, como la generación de energía renovable y los procesos de pintura ecológicos, refuerzan su papel como centro estratégico en la hoja de ruta de descarbonización de Stellantis.

Jeep Compass 2025 Jeep Compass 2025

Dónde se comercializará el nuevo Jeep Compass

La nueva generación del Compass se consolidará como uno de los modelos con mayor disponibilidad en la gama global de Jeep. Las unidades producidas en Melfi se comercializarán en 60 países de Europa, Oriente Medio y África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Con la producción ya en marcha, marca un nuevo capítulo para Jeep en Europa: diseñado, desarrollado y fabricado en Italia, el Nuevo Compass establece nuevos referentes en el segmento C-SUV a nivel mundial, ofreciendo a los clientes una versatilidad, capacidad e innovación inigualables.