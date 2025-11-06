25 años después: el icónico auto de Honda que regresa al mercado

El nuevo coupé deportivo Prelude e:HEV de Honda regresa a Europa, combinando un avanzado conjunto propulsor híbrido y el innovador sistema Honda S+ Shift con un impactante diseño que transmite ese placer de conducir que siempre ha caracterizado al modelo.

El Prelude de sexta generación vuelve 25 años después, y lo hace con un diseño exterior inspirado en la elegancia y belleza atemporales de los planeadores, mientras que la excepcional combinación de conducción atractiva y dinámica recuerda a un vuelo acrobático.

Esto ha sido posible gracias al diseño bajo y amplio del vehículo, que se complementa con la tecnología de suspensión del Civic Type R , además de amortiguadores adaptables y la última versión del sistema de asistencia de conducción ágil (AHA) de Honda .

Este enfoque se extiende al acogedor interior, que recuerda al de la cabina de un planeador gracias a la perfecta combinación de comodidad y funcionalidad con materiales de primera calidad y el avanzado sistema de seguridad de asistencia al conductor Honda SENSING, que ofrece una experiencia emocionante a los conductores del Prelude.

Hans De Jaeger, vicepresidente sénior de Honda Motor Europe, afirma: “Los entusiastas de la conducción de todo el mundo han esperado con impaciencia el regreso del Honda Prelude desde que presentamos el modelo conceptual en octubre de 2023. Este modelo siempre ha sido un referente de ingeniería avanzada e innovación tecnológica, y esta última versión no es una excepción. Con su elegante diseño, el innovador sistema Honda S+ Shift y el vanguardista propulsor completamente híbrido, ni el conductor ni los acompañantes querrán que el viaje termine”.

Honda Prelude 2026 Honda Prelude 2026

Cómo es el Honda S+ Shift

Simulando el sonido, las sensaciones y la conexión del conductor con los rápidos cambios de marcha automáticos, el Honda S+ Shift ayuda al Prelude a ofrecer una nueva dimensión del placer de conducir. El sistema, el último avance del control de cambio lineal de Honda, funciona en combinación con el control de sonido activo (ASC) para correlacionar el sonido del motor, las revoluciones y la velocidad en carretera y obtener así una sensación más natural al acelerar.

Esta tecnología ha evolucionado para crear una transmisión virtual de ocho velocidades que genera una conexión aún mayor entre el coche y el conductor. Se controla a través de las levas del volante (normalmente usadas para controlar el nivel de frenado regenerativo cuando el Honda S+ Shift no está activado), lo que permite al conductor cambiar de marcha como si se tratara de una transmisión manual. Al pasar a una marcha inferior, los conductores también experimentarán un reconfortante efecto de frenado del motor, que proporciona un control del acelerador aún mayor y un toque de ajuste de revoluciones para completar la experiencia.

Valiéndose de los más de 25 años de experiencia híbrida de Honda, el Prelude cuenta con el conjunto propulsor e:HEV full hybrid de Honda. Al combinar un motor naftero de 2,0 litros con la ligera transmisión automática de dos motores eléctricos de la marca, el sistema ofrece 184 HP y garantiza una experiencia emocionante al volante con una entrega de potencia fiable y una eficiencia y sofisticación excepcionales.

Honda Prelude 2026 Honda Prelude 2026

También incorpora una exclusiva gama de modos de conducción entre los que elegir, y que se pueden seleccionar con solo pulsar un botón: Comfort, GT, Sport e Individual; cada uno de ellos ajusta con precisión las características del propulsor híbrido, la suspensión y la respuesta de la dirección para adaptarse a las necesidades del conductor.

El interior, creado para ofrecer una sensación de control orientada al conductor y una visibilidad excepcional, también cuenta con materiales de alta calidad y un diseño despejado que permite a los ocupantes disfrutar del cuidado acabado del vehículo.

Esto se refleja en la pantalla personalizable del conductor de 10,2 pulgadas con gráficos Prelude exclusivos y temas de colores adaptados a cada modo de conducción. También incluye lo último en conectividad gracias al sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas de Honda, que cuenta con Apple CarPlay (con conectividad inalámbrica) y Android Auto, así como un potente sistema de audio de ocho altavoces avanzado desarrollado juntamente con Bose.

El nuevo Prelude ofrece tanto funcionalidad como espacio, con capacidad para cuatro ocupantes y un amplio portón trasero tipo hatchback que se abre para revelar un baúl de hasta 663 litros.

La seguridad también es una prioridad, y por ello el último sistema Honda SENSING se ha ajustado minuciosamente para ofrecer una asistencia mejorada al conductor. Además, el control de crucero adaptativo, el sistema de ayuda de permanencia en la carretera y el sistema de aviso de salida de carril se han recalibrado cuidadosamente para adaptarse al estilo de conducción más dinámico del modelo, lo que refleja la atención al detalle que se aprecia en el nuevo Prelude e:HEV.

Cuál es el precio del nuevo Honda Prelude

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones de color de la carrocería, que ahora incluye el nuevo Blanco Lunar Perlado, además del Gris Meteorito Metalizado, el Negro Cristal Perlado y el Azul Racing Perlado. En el interior, el Blanco Lunar y el Azul Racing pueden combinarse con tapicería y acabados en negro, o bien blanco y azul, mientras que el interior para los colores Gris Meteorito y Negro Cristal es de color negro.

El nuevo Honda Prelude empezará a comercializarse en España durante el mes de febrero de 2026, y los clientes interesados ya pueden realizar sus pedidos a través de la Red Oficial de Concesionarios de la marca. Estará disponible en la versión Advance con un precio de 49.500 euros.