Volkswagen Jetta: así le fue en las pruebas de choque

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, presentó hoy el segundo resultado del año 2025 con cinco estrellas para el facelift del Volkswagen Jetta.



El Volkswagen Jetta/ Vento* (*para Uruguay y Argentina), actualmente producido en México, alcanzó las cinco estrellas. El Jetta que ofrece seis bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) como equipamiento estándar y Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS por sus siglas en inglés) como opcional, alcanzó 86,87% en Ocupante Adulto, 89,75% en Ocupante Infantil, 72,60% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de la Vías y 91,06% en Asistencia a la Seguridad.



El vehículo fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste en 2019. El modelo no ha tenido cambios estructurales ni de equipamiento en seguridad pasiva para estos tres escenarios de pruebas de choque. Para cumplir con los protocolos actuales, el renovado Jetta fue evaluado en latigazo cervical (whiplash), protección a peatones, ESC, Detección de Punto Ciego (BSD), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) para Usuarios Vulnerables de las Vías (VRU), AEB Ciudad, AEB Interurbano y Sistemas de Asistencia de Velocidad (SAS).



El Jetta demostró, en general, buen rendimiento con estructura estable en el impacto frontal. La puerta delantera se abrió durante el impacto lateral, ofreciendo de todas formas protección buena para el ocupante adulto. El modelo mostró protección casi completa para los niños. La protección de los peatones en la parte superior de las piernas puede y debe mejorar. El AEB mostró una respuesta robusta en todos los escenarios de prueba, el AEB de usuarios vulnerables de las vías podría mejorar. El SAS cumplió con los requisitos técnicos y es ofrecido como equipamiento de serie. Los sistemas de asistencia de carril están disponibles como opcionales, pero al no cumplir con los requisitos de disponibilidad y rendimiento, no obtuvieron puntos. El modelo se evaluó por decisión voluntaria del fabricante.



Este resultado es válido para todos los Volkswagen Jetta desde el VIN 3VWSP6BU8SM000591.



Latin NCAP evalúa la versión más básica en equipamiento de seguridad pasiva de los modelos y recomienda a los consumidores adquirir versiones equipadas con tecnologías ADAS evaluadas y con buen desempeño, que en este caso vienen equipadas de serie.



Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP dijo:

“Esta calificación de cinco estrellas para el Jetta confirma el compromiso de Volkswagen de ofrecer los más altos niveles de seguridad a sus clientes desde su versión estándar. Latin NCAP espera con interés que el fabricante confirme este camino con nuevos modelos en el mercado de América Latina y el Caribe. Latin NCAP solicita a todos los gobiernos a implementar el etiquetado de seguridad obligatorio con clasificación por estrellas para brindar información independiente y clara a los consumidores, al menos para los modelos más vendidos en cada mercado”.



Stephan Brodziak, Presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP dijo:

“El resultado de cinco estrellas del Volkswagen Jetta demuestra que es perfectamente posible fabricar y comercializar en nuestra región vehículos que cumplan con los estándares mínimos indispensables de seguridad. Sin embargo, aún hay áreas críticas por mejorar, particularmente en la protección pasiva para peatones y usuarios vulnerables de las vías, quienes representan una parte significativa de las víctimas viales. Hacemos un llamado a la industria a asumir un compromiso real con la seguridad integral de todos los actores viales, y a los gobiernos a fortalecer la regulación e implementar un etiquetado de seguridad vehicular obligatorio, que brinde a los consumidores información clara, accesible e independiente sobre el nivel de protección que ofrecen los vehículos que se venden en sus mercados.”