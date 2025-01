Nueva Chevrolet Montana RS: Precio y detalles

Chevrolet lanzó la versión RS de su pick-up compacta Montana, una variante que destaca por sus elementos exclusivos de diseño deportivo, ofreciendo un estilo único y una estética llamativa en el interior.

Con esta incorporación, la gama de la Montana ahora cuenta con cuatro niveles de equipamiento: LT MT, LTZ AT, RS AT y Premier AT. Todas las versiones están impulsadas por el motor turbo naftero de 1.2 litros y 132 HP.

Su diseño exterior incorpora faros LED divididos, una parrilla alveolar High Gloss en negro brillante exclusiva de esta versión, una barra cromada oscurecida y el emblema “Black Bowtie”. Además, cuenta con llantas de aluminio de 17 pulgadas con frente mecanizado, retrovisores exteriores en negro y una barra trasera que conecta las luces con un acabado en negro brillante, otorgando al vehículo un perfil aerodinámico destacado.

Chevrolet Montana RS

El portón trasero tiene apertura eléctrica y un diseño que facilita el acceso a la caja de carga, la cual ofrece una capacidad de 874 litros.

En el interior, el ambiente tecnológico se combina con acabados premium y una posición de conducción elevada que recuerda a los SUV. La versión RS se distingue por detalles en negro mate con costuras rojas en asientos, volante y paneles, junto con inserciones en negro brillante en la consola central.

Este modelo cuenta con tecnología de vanguardia, incluyendo faros Full LED, sistema OnStar, Wi-Fi nativo, pantalla multimedia MyLink de 8 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay sin cables, cargador por inducción, y un completo paquete de seguridad que incluye seis airbags, alerta de punto ciego y monitoreo de presión de neumáticos.

Interior de la Chevrolet Montana RS

La suspensión trasera de doble parada y rigidez variable asegura estabilidad y confort en cualquier condición de carga. Esta configuración optimiza el comportamiento dinámico del vehículo, mejorando la precisión de dirección y reduciendo la inclinación de la carrocería en curvas.

La Montana RS incorpora elementos exclusivos como la parrilla High Gloss, logotipos en negro, llantas de diseño único, molduras y espejos en negro brillante, asientos tapizados en cuero con diseño RS y detalles en negro brillante en el interior.

Además, ofrece una amplia gama de accesorios personalizados, como faros LED auxiliares, pedales deportivos de aluminio y tubos de escape de acero inoxidable.

Chevrolet Montana RS

Con esta nueva variante, la gama Chevrolet Montana queda conformada por las versiones Montana 1.2T LT MT ($27,633,900); 1.2T LTZ AT ($29.529.900); 1.2T RS AT ($30.344.900) y 1.2T Premier AT ($33,884,900).