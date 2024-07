Ford presentó el nuevo Bronco: precio y detalles

Ford lanza al mercado local la nueva Bronco Wildtrak V6, que retoma el legado de la legendaria SUV todoterreno de la marca que nació en la década del 60. La nueva Bronco llega a Argentina en una única versión llamada Wildtrak con el paquete Sasquatch, la opción más extrema y capaz, complementando la oferta de la Bronco Sport.

La nueva Ford Bronco Wildtrak viene equipada con un potente motor V6 EcoBoost de 2.7L, que entrega 334 caballos y 562 Nm de torque, y se combina con una caja de cambios automática de diez velocidades.

Ford Bronco Wiltrak

Por otra parte, el paquete Sasquatch de la Ford Bronco lleva las capacidades todoterreno al límite con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) y tracción integral 4x4 con 4 modos de funcionamiento.

Como adicionales, la Bronco Wildtrak incluye equipamientos destacados para el manejo off-road más extremo, como el asistente de giro en senderos (Trail Turn Assist) que reduce el radio de giro a baja velocidad y le permite, prácticamente, girar sobre su propio eje; el Trail Control (que funciona como un control de crucero, pero para off-road de baja velocidad) y el Trail one-pedal drive (manejo con un pedal para senderos), y un hardware específico como la suspensión FOX HOSS de alta performance para off-road y el doble bloqueo de diferencial.

Ford Bronco Wiltrak

En términos de diseño, la nueva Bronco combina prestaciones robustas con características innovadoras como puertas y techo desmontables.

Algunos de los elementos que ofrece la nueva Ford Bronco en su interior son el sistema de infoentretenimiento SYNC4 con pantalla táctil de 12 pulgadas, asientos tapizados en cuero con regulaciones eléctricas, panel instrumental digital de 8 pulgadas, volante con calefacción, entre otros detalles.

En el apartado de seguridad, Ford ofrece el asistente CoPilot 360, un completo conjunto de tecnologías semi-autónomas de asistencia a la conducción, que se complementan con seis airbags más otros elementos de seguridad pasiva y activa.

La nueva Ford Bronco Wiltrak V6 ya se encuentra disponible en todos los concesionarios de la marca de todo el país. El precio anunciado es de 161.042.400 pesos y hay seis colores disponibles: Blanco Oxford, Gris Mercurio, Gris Cactus, Azul Velocity, Verde Salvaje y Negro Pantera.