¿Qué precio tiene el nuevo Volkswagen T-Cross?

Volkswagen presentó la nueva versión del T-Cross Trendline AT 200TSI, ampliando la gama de este SUV compacto que ha logrado gran popularidad en el mercado local.

Este modelo, fabricado en Brasil sobre la plataforma MQB, combina un diseño renovado, mayor equipamiento y mejoras en seguridad. Es propulsado por un motor 1.0 litros turboalimentado de 116 CV, combinado con una transmisión automática de 6 velocidades.

Entre las novedades, incorpora un sistema de audio con 6 parlantes, volante multifunción forrado en cuero con levas al volante, 4 puertos USB tipo C (2 delanteros y 2 traseros) y apoyabrazos central delantero.

Interior del Volkswagen T-Cross

En términos de diseño exterior, el T-Cross incluye nuevos faros LED con luz de conducción diurna, un diseño renovado de paragolpes y una tira LED en las luces traseras.

En el apartado de seguridad, el T-Cross mantiene su calificación máxima en pruebas de seguridad Latin NCAP y ofrece de serie 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción, ABS con distribución electrónica de frenada, asistente de arranque en pendiente y sistema ISOFIX para sillas infantiles.

Como opcional, puede incluir un sistema autónomo de frenado de emergencia con detección de peatones. La versión Highline incorpora características avanzadas como Park Assist, detector de punto ciego, alerta de salida de estacionamiento y asistente de cambio de carril activo.

Volkswagen T-Cross

El T-Cross está disponible en 5 versiones: Trendline MT 170TSI ($33.058.850), Trendline AT 200TSI ($34.768.100), Comfortline AT 200TSI ($37.433.200), Highline AT 200TSI ($41.015.100) y Highline Bitono AT 200TSI ($37.339.000).

Además, se puede elegir entre 6 colores estándar (Blanco Puro, Plata Pirita, Azul Egeo, Negro Universal, Gris Platino y Rojo Sunset) y opciones bitono exclusivas para la versión Highline, como Blanco Marfil, Blanco Puro y Plata Pirita combinados con techo negro.