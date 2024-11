Mercedes-Benz Camiones y Buses y su programa TruckCionar Futuro

Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma su compromiso con la formación de futuras generaciones a través de TruckCionar Futuro, su programa de becas que hace poco celebró su segunda edición.

El programa está orientado a jóvenes con vocación por la industria automotriz y se realiza en alianza con Fundación Pescar y su red de concesionarios oficiales en diversas provincias. El objetivo principal es capacitar a jóvenes de 18 a 29 años con herramientas técnicas y socioemocionales clave para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual.

TruckCionar Futuro es una iniciativa central dentro de la estrategia global de ESG (Environmental, Social & Governance) de la compañía. Su objetivo es formar profesionales que no solo dominen conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades personales que les permitan evolucionar en su carrera. El programa cuenta con un plan de estudios diseñado por el equipo de Trucktraining, el Centro de Formación certificado por Daimler Truck que capacita a toda la red comercial, lo que garantiza un alto nivel de preparación técnica. Al concluir, los estudiantes obtienen un título certificado por la Universidad del Salvador (USAL), proporcionado por Fundación Pescar, lo que valida la solidez de su formación.

Josefina Furlong, Responsable de Prensa, RSE y Relaciones Públicas de Mercedes-Benz Camiones y Buses, subraya: “El programa TruckCionar Futuro es una clara manifestación de nuestro compromiso con el desarrollo y el progreso de las comunidades en las que operamos. Estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa, en el que los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos avanzados, sino que también crecen como personas.”

En la última edición, 21 jóvenes provenientes de diferentes concesionarios aliados, como Rolcar en Tucumán, Truckstore en Rosario, Taraborelli en Neuquén, Yacopini en Mendoza y Colcar en Córdoba, se formaron en un ciclo de capacitación que concluye en enero de 2025.

Entre ellos, 5 mujeres y 16 varones se capacitaron en áreas como ventas, postventa, finanzas, marketing, logística, seguridad vehicular, sustentabilidad y atención al cliente. Durante este proceso, los estudiantes fueron guiados, de forma virtual y presencial, por tutores y expertos que los acompañan en su evolución tanto profesional como personal.

Los testimonios de los jóvenes participantes reflejan el impacto transformador del programa. Lautaro Masman Peralta, que se capacita en el concesionario Yacopini S.A., comentó: “Llegué a Truckcionar a través de mi profesor de capacitación en mecánica. Gracias a TruckCionar Futuro, no solo mejoré en habilidades técnicas como el manejo de herramientas y sistemas como Kaizen, sino que también crecí a nivel personal, aprendiendo a organizarme mejor y a trabajar en equipo.”

Adriel Ruiz Díaz, quien se forma en Truckstore, también compartió su experiencia: "Conocí TruckCionar gracias a mi papá, quien me aconsejó que sería una gran oportunidad, y cuando investigué más, supe que era el lugar ideal para mí. Siempre me interesó la industria automotriz, y desde el primer momento sentí que este programa me brindaba el entorno perfecto para desarrollarme. No solo adquirí una base sólida en conocimientos técnicos, como el diagnóstico de fallos en sistemas automotrices y el uso de herramientas de medición, sino que también mejoré en aspectos personales como la disciplina y el enfoque”.

Tomás Pizarro, otro participante desde Yacopini S.A., señaló: “Estaba dialogando con un amigo sobre empezar alguna capacitación referida al automotor, ya que era algo que siempre tuve pendiente y quería aprender sobre ese mundo algún día, fue entonces cuando él me hizo conocer este curso de la mano de Fundación Pescar junto con Mercedes-Benz Camiones y Buses. TruckCionar Futuro fue la oportunidad que necesitaba para capacitarme en el sector automotriz. Estoy aprendiendo no solo habilidades técnicas, sino también a gestionar mi tiempo y a comunicarme de manera más efectiva.”

Desde Taraborelli S.A., Facundo Castillo agregó: “Descubrí el programa por LinkedIn y fue una de las mejores decisiones que tomé. Formarme en TruckCionar me llena de alegría, ya que me hace recordar el tiempo que estuve en la secundaria. Me gusta volver a retomar el estudio, capacitarme cada día, sentirme y volver a ser alumno con cada clase nueva y poder también reforzar contenido que tal vez sabía, pero no en profundidad. Estoy aprendiendo sobre áreas clave como el funcionamiento interno del concesionario y cómo cada área se interrelaciona para su perfecto funcionamiento.”

Silvia Uranga, Directora de Fundación Pescar, subrayó la importancia del componente humano en el programa: “Formar profesionales integrales es nuestro objetivo. Queremos que estos jóvenes se lleven no solo herramientas técnicas, sino también habilidades que los acompañen a lo largo de sus vidas. Ver el impacto del programa en ellos es una gran satisfacción para nosotros.”

Mercedes-Benz Camiones y Buses, junto con Fundación Pescar, continúa apostando por el futuro de la industria automotriz en Argentina. A través de TruckCionar Futuro, brindan a los jóvenes la posibilidad de crecer, aprender y enfrentarse a los desafíos del sector.