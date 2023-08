Ford presentó una inédita versión de su SUV con estilo retro

Desde su debut en el mercado automotriz, el Ford Bronco ha arraigado su posición como el referente todoterreno por excelencia. Este ícono de aventura y versatilidad ha marcado una huella indeleble en la historia del automovilismo.

Inspirándose en esos años fundacionales, Ford presenta con orgullo la edición Heritage Limited del Bronco, que estará disponible con carrocería de dos puertas y una combinación magistral de diseño clásico y la última tecnología automotriz.

"Revivir los primeros años del Ford Bronco es un acto emotivo para todos nosotros, en especial debido a la trascendencia icónica que este modelo tiene para nuestra marca. Esta edición encapsula todo el diseño original, enriquecido con las últimas tecnologías y una potencia impresionante", destacó Lucien Pinto, director de Marketing y Ventas de Ford de México.

Elementos como el “Bronco” con letras rojas en la parrilla, los estribos o los asientos de vinilo y cuero son algunos detalles que distinguen a esta edición especial y homenajean a generaciones pasadas del Ford Bronco.

El Ford Bronco Heritage Limited 2023 presenta una serie de características únicas lideradas por el motor EcoBoost de 2.7 litros asociado a una caja de cambios automática de 10 velocidades.

Este conjunto propulsor entrega una potencia imponente de hasta 330 caballos de fuerza y 562 Nm de torque. Además, esta motorización permite la opción de equipar el paquete Sasquatch, el cual realza la estética con las llantas de 17" de Aluminio Forjado Negros Heritage estilo "dog dish" con detalles en Blanco Oxford.

En el exterior, el inconfundible color Azul Leyenda, exclusivo de la Familia Heritage, se combina con gráficos laterales en Blanco Oxford, complementados por un emblema metálico con el logo vintage de Bronco.

Para enfrentar terrenos desafiantes, el modelo ofrece 7 modos de manejo G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain), que abarcan desde condiciones normales hasta terrenos extremos. Los modos estándar incluyen Normal, Eco, Sport, Lluvia/Resbaladizo, Lodo/Surcos, Rock Crawl, Baja y Arena.

El Ford Bronco Heritage Limited de dos puertas ya se encuentra disponible en México, con una preventa exclusiva de unidades. Su precio estimado es de 1.827.700 pesos y se presenta como una oportunidad única para los entusiastas de la marca y los amantes de la conducción todoterreno que buscan fusionar el legado histórico con la innovación contemporánea.