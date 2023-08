Chevrolet presentó la Colorado 2024

A poco tiempo del lanzamiento en Norteamérica de la Chevrolet Colorado de nueva generación se conocieron detalles sobre una serie de cambios que tendrá la línea para el modelo 2024.

La información que se filtró en la red es que la Chevrolet Colorado 2024 pasará a ofrecer dos alternativas mecánicas y una desaparecerá del catálogo.

Chevrolet Colorado

La gama de motorizaciones se encuentra representada por el motor 2.7 de cuatro cilindros turboalimentado que en su momento se anunció con tres alternativas: Turbo, con 237 HP y 352 Nm, Turbo Plus, con 310 HP y 530 Nm y TurboMax con 310 HP y 583 Nm.

La información filtrada indica que la opción intermedia llamada Turbo Plus ya no será ofrecida en la gama 2024, aunque debido a la similitud con la variante TurboMax no parece un cambio tan sensible para los usuarios de Chevrolet.

Otras actualizaciones de la gama de la Chevrolet Colorado 2024 incluyen la presencia de serie de un cuadro de instrumentos ciento por ciento digital de 11 pulgadas para toda la línea, cuando antes había dos alternativas de 8 y 11 pulgadas.

Por su parte, otra de las novedades tienen que ver con la adición de una consola en el piso para la variante más accesible llamada WT, mientras que los niveles LT y Z71 incorporan un nuevo paquete estético denominado Dark Essentials.

Chevrolet Colorado

Asimismo, aquellas variantes que se pidan con el paquete avanzado de remolque agregarán una función de dirección asistida para las zonas ciegas. Esto va para los niveles WT, LT, Trail Boss y Z71.

Además, la Colorado 2024 introducirá en la gama finalmente la variante ZR2 Bison, que se había presentado por primera vez en mayo. Algunos de los elementos que distinguen a esta versión son amortiguadores Multimatic, bloqueos de diferencial delantero y trasero, paragolpes específicos y ruedas de 17 pulgadas con neumáticos preparados para salir del camino.