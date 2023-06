¿Por qué es tan exitoso este SUV de Toyota?

Desde su debut en el mercado, el Toyota Yaris Cross se convirtió en un verdadero suceso de ventas debido a diferentes cuestiones. Ya sea por el rendimiento de su motorización (híbrida), el espacio interior y la versatilidad o el precio competitivo, el modelo de la firma nipona es hoy por hoy una de las alternativas más buscadas.

El Toyota Yaris Cross apunta a varios competidores del segmento compacto de SUV, como por ejemplo Hyundai Kona, Kia Niro y Honda HR-V, por sólo nombrar algunos. La realidad es que estos modelos tienen posibilidad de hacerle frente al Toyota, pero nunca lograron igualar su éxito.

Toyota Yaris Cross

Una de las razones de eso podría ser el precio al público, ya que el modelo de Toyota arrancan en unos 26.000 euros, mientras que si vamos al Kona el valor asciende a 32.000 euros, precio sugerido para la versión híbrida más accesible. Un SUV que está cerca en precio es el Renault Captur E-Tech, que cuesta unos 28.900 euros.

El Yaris Cross es el más corto entre sus rivales, con una longitud de 4,19 metros. Además, su mecánica rinde 116 HP y es así la menos potente. No obstante, pese a sus acotadas dimensiones posee un baúl de casi 400 litros (más que el Captur, por ejemplo) y en prestaciones no está muy alejado de competidores más potentes.

Toyota Yaris Cross

En equipamiento desde la versión básica nos llevamos faros LED, llantas de aleación bitono de 17 pulgadas, espejos plegables eléctricamente, entrada y arranque sin llave, entre otros elementos.

Otro as bajo la manga del Toyota Yaris Cross está en los consumos reales, que se ubican por debajo de los 5 litros gracias a la eficiencia del sistema híbrido. Es verdad que tener el emblema de Toyota en la parrilla ya es un plus para muchas personas y esa quizás es otra razón que explica su éxito, pero en un mercado con modelos tan competitivos no deja de ser meritorio lo que ha logrado en tan poco tiempo este SUV fabricado en Japón y Francia.